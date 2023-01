Motion Pillow: Smartes Airback-Kissen soll Schnarchen stoppen

Auf dem Markt gibt es bereits eine Reihe spezieller Kissen, die den Kopf während des Schlafs in einer Position halten sollen, in der man nicht schnarcht. Das im Rahmen der CES nun präsentierte "Motion Pillow" geht jedoch einen Schritt weiter. Das Anti-Schnarch-Kissen hat vier "Airbags" eingebaut, die aufgepumpt werden können.

Diese Aufgaben übernimmt ein externes Steuergerät, das auf den Nachttisch gestellt wird und über ein integriertes Mikrofon das Schnarchen erkennt. Durch Luftdrucksensoren weiß das Gerät zudem, in welcher Position der Schäfer liegt. Jetzt wird der Druck in den einzelnen Kammern so verändert, dass die Person ihren Kopf dreht.

Schlafende sollen nicht geweckt werden

Laut 10minds geschieht dies so leise, sodass der Nutzer nicht geweckt wird, wenn sich die einzelnen Airbags aufpumpen beziehungsweise an Luft verlieren. Im "Moition Pillow" selbst befindet sich laut Hersteller keine Elektronik, womit man den Nutzern die Angst vor einem Kurzschluss nehmen will.

Der Nutzer selbst legt auch fest, wie hoch die Airbags maximal aufgeblasen werden sollen. Über eine verbundene App lassen sich zudem die erfassten Schlafdaten abrufen.

Das Anti-Schnarch-Kissen war ursprünglich über eine Crowdfuning-Kamapgne finanziert worden. Die aktuelle Version ist in Südkorea laut Hersteller seit Dezember 2022 auf dem Markt, im 3. Quartal 2023 soll offiziell der US-Markt folgen. Als Verkaufspreis sind mehrere hundert US-Dollar angepeilt, eine Importversion war in den USA zwischenzeitlich für rund 380 Dollar angeboten worden. Erst, wenn das Motion Pillow in Nordamerika erfolgreich ist, soll der europäische Markt folgen. (nij)