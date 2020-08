Smarthome-Firmware für ESP-Module im Test

Ein smartes Zuhause, in dem man sich selbst um fast nichts mehr kümmern muss, wer wünscht sich das nicht? Doch das geht meistens richtig ins Geld. Module mit dem ESP8266/32-Prozessor sind klein, preiswert und können mit der richtigen Firmware eine Menge Aufgaben übernehmen, um Ihr Haus smarter zu machen. So kann es im Selbstbau deutlich billiger gehen – und die Einrichtung ist gar nicht so schwierig. Eine Reihe fertiger Firmware-Versionen nimmt Ihnen das Programmieren ab, sodass Sie sich auf die Konfiguration von Sensoren und Aktoren konzentrieren können.

In der Make 4/20 nehmen wir ESPEasy, ESPHome, Tasmota und ESPurna genau unter die Lupe und vergleichen in unserer großen Übersichtstabelle alle Features: Mit welchen kommerziellen Produkten sind sie kompatibel? Wie konfiguriert man sie und wie steuert man sie an?

Außerdem in der Make 4/20

Schwerpunkt 3D-Druck: Ob ein 3D-Druck zum Erfolgserlebnis wird, entscheidet auch der Slicer, der den Entwurf in Scheiben zerlegt und Stützstrukturen einbaut. Wir haben drei prominente Kandidaten verglichen. Dazu zeigen wir Vieldruckern, wie man einen 3D-Druckserver einrichtet. 3D-gedruckt sind auch die Knöpfe unserer Bartop Arcade mit Raspberry Pi – wir machen den Einstieg ins Retrogaming leicht und erklären, wie man einem RasPi-Einplatinenrechner eine Gaming-Distribution verpasst, welche Komponenten man braucht und wie das passende Gehäuse für die Retrokonsole entsteht.

