Smarthome-Hub Dirigera von Ikea mit TRÅDFRI und Matter demnächst im Verkauf

Der neue Standard Matter soll das Durcheinander der herstellerspezifischen Steuerungsverfahren im Smarthome beseitigen. Ikea bringt nun einen dazu kompatiblen Hub auf den Markt.

Bislang war ZigBee beim Ikea-Smarthomesystem TRÅDFRI die Regel. Andere Hersteller jedoch kochen da auch eigene Süppchen. Folge: Hatte man sich einmal für die Geräte eines Herstellers entschieden, war ein Aufrüsten des Smarthomes mit Komponenten anderer Firmen schwierig. Als Konsequenz daraus blieben die Preise für Smarthome-Geräte auf relativ hohem Niveau.

Die App fehlt noch

Dieses Durcheinander will die eigens dafür gegründete Connectivity Standard Alliance (CSA) mit dem neuen Standard Matter, ehemals CHIP genannt (Connected Home over IP) beseitigen: Die Alliance, die unter anderem von Firmen wie Amazon, Google, Tuya und Ikea unter der Leitung der Zigbee-Allianz gegründet wurde, hat den Standard nun verabschiedet und die dazu kompatiblen Geräte stehen kurz vor der Markteinführung.

Als einer der ersten soll der neue Smarthome-Hub Dirigera von Ikea zu kaufen sein. Ursprünglich hatte die schwedische Firma den Oktober 2022 als Starttermin genannt. Das Gerät selbst ist auch fertig, aber die dazugehörende App noch nicht. So ist als nächstes Einführungsdatum der November angepeilt.

Dies scheint sich aber Firmen-intern noch nicht überall herumgesprochen zu haben: So tauchten auf den spanischen und norwegischen Ikea-Online-Portalen bereits Dirigera-Angebotsseiten auf. Auch bei ikea.de soll bereits eine entsprechende Seite gesichtet worden sein, die aber schnell wieder vom Netz genommen wurde.

Dirigera wurde in Norwegen bereits online angeboten. (Bild: Ikea)

Der Preis dürfte umgerechnet dann bei etwa 70 Euro liegen. Um seinen Kunden diesen gegenüber dem TRÅDFRI-Hub deutlich höheren Preis etwas unauffälliger zu machen, wurde auch das alte Interface im Preis auf 59 Euro angehoben. Es wird inzwischen (Stand 10.10.22) auf den Ikea-Seiten aber nicht mehr angeboten.

Kompatibel mit anderen Geräten

Dirigera soll voll kompatibel mit den bisherigen TRÅDFRI- und Zigbee-Geräten anderer Hersteller und natürlich sämtlichen Matter-Komponenten sein. Mit der dazugehörenden Smartphone-App sollen sie sich nicht nur im eigenen WLAN daheim, sondern auch von unterwegs per Internetverbindung steuerbar sein.

Matter arbeitet mit den Netzwerk-Protokollen IP, Bluetooth BLE und dem noch recht neuen Thread. Viele Hersteller versprechen, ihre bisherigen mit eigenen Standards arbeitenden Geräte per Firmware-Update Matter-kompatibel machen zu können und zu wollen. Ob dies tatsächlich eintreten wird, muss die Zukunft zeigen.

Da auch die hinter dem Smarthome-Server Home Assistant steckende Firma Nabu Casa Mitglied der CSA ist, wird in Kürze auch mit der Bereitstellung einer Home-Assistant-Integration für den neuen Standard gerechnet.

(hgb)