Smartphone-Markt schrumpft um 10 Prozent

Der weltweite Markt für Smartphones ist im zweiten Quartal 2023 um 10 Prozent zurückgegangen. Die Anzahl ausgelieferter Smartphones sank weltweit auf 258,2 Millionen Geräte. Das geht aus einer Studie des Marktanalyseunternehmens Canalys von Donnerstag hervor. Damit verlangsamte sich zwar der Rückgang, profitieren konnte jedoch vor allem die Transsion Group, die als einzige in den Top 5 der Smartphone-Hersteller ein Wachstum verzeichnen konnte.

Schrumpfender Rückgang

Der Rückgang des weltweiten Smartphone-Marktes habe sich erneut verringert, schreibt Canalys in seiner Analyse. Gründe dafür seien der Abbau von Lagerhaltung sowie erste Anzeichen einer Erholung der Nachfrage in einigen regionalen Märkten. Zudem habe Samsung, das mit 53 Millionen ausgelieferten Geräten und einem Marktanteil von 21 Prozent den Spitzenplatz einnimmt, aber einen Rückgang von 14 Prozent hinnehmen musste, eine "konservative Strategie" verfolgt. Im zweiten Quartal 2023 lieferte Samsung so weniger Smartphones aus, wie seit 2013 nicht mehr. In der Nebensaison habe Samsung weniger Neueinführungen gehabt.

Für die nächsten neun bis zwölf Monate erwartet Canalys für Samsung eine Erholung. Dazu würden die neuen Modelle Galaxy Z Flip und Fold beitragen, die im "Luxussegement" mit den Geräten von Apple konkurrieren würden.

Apple selbst konnte den zweiten Platz mit 43 Millionen ausgelieferten iPhones und einem Marktanteil von 17 Prozent halten. Aufs Jahr gesehen verliert Apple jedoch 13 Prozent bei den ausgelieferten Geräten.

Der Smartphone-Markt ist weiter rückläufig. (Bild: Canalys)

Den stärksten Verlust in den Top 5 musste der chinesische Hersteller Xiaomi mit einem Rückgang von 16 Prozent auf nunmehr 33,2 Millionen Geräte hinnehmen. Der Marktanteil von Xiaomi sank auf 13 Prozent. Nicht ganz so schlimm traf es den ebenfalls aus China stammenden Konkurrenten Oppo. Dessen Marktanteil schrumpfte auf 10 Prozent. Das Unternehmen konnte weltweit 25,2 Millionen Smartphones absetzen.

Transsion Group im Aufwind

Die Transsion Group, zu denen die Marken Tecno, Infinix und iTel gehören, steigt neu in die Top 5 der Smartphone-Hersteller ein. Der Konzern konnte als einziger bei der Anzahl ausgelieferter Geräte zulegen. Bei einem Marktanteil von 9 Prozent lieferte Transsion rund 22,7 Millionen Geräte aus. Das sind 22 Prozent mehr als noch im Vorjahresquartal 2022.

Der Erfolg von Transsion liegt in den Märkten Afrika, Mittlerer Osten sowie Lateinamerika begründet. Der chinesische Hersteller ziele auf den Markt preisgünstiger Smartphones ab. In Afrika habe es einen Aufstau der Nachfrage zu solchen Geräten gegeben, die Transsion dann bedient habe. Zudem habe der Konzern seine Marken nach Lateinamerika gebracht, einem noch nicht so stark durchdrungenen Markt für Smartphones, und die dortige Nachfrage nach preiswerten Geräten befriedigen können.

Die anderen Hersteller mit einem Marktanteil von zusammen 31 Prozent und 81,1 Millionen ausgelieferten Smartphones mussten einen Rückgang von insgesamt 10 Prozent hinnehmen.

