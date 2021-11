Smartphone-Nutzung: Kinder bekommen erstes Handy oft zwischen 6 bis 11 Jahren

Ab wann sollen Kinder ihr erstes Smartphone bekommen? Die Hälfte der Eltern plant dies einer YouGov-Umfrage zufolge ab einem Alter von 6 bis 11 Jahren oder hat dies bereits getan. 4 Prozent wollen ihrem Kind demnach sogar bereits im Alter von 3 bis 5 Jahren das erste Smartphone überlassen – oder haben die Kleinen schon damit versorgt. 36 Prozent lassen sich mehr Zeit und halten das Alter von 12 bis 14 Jahren für geeignet, wie die am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts ergab.

Ob Fernsehen, Streaming-Portale, Internet oder Social Media: Die weitaus meisten Eltern gaben an, einen großen Überblick und Kontrolle über die genutzten Medieninhalte ihres Nachwuchses zu haben. Das gilt laut YouGov für verschiedene Altersgruppen von 0 bis 14 Jahren. Hier lagen die Werte oft deutlich über 80 Prozent. Eltern mit Teenagern im Alter von 15 bis 17 Jahren sagen dagegen seltener, einen Überblick (62 Prozent) oder die Kontrolle (59 Prozent) über die Medieninhalte zu haben, die ihre Kinder konsumieren – je älter also die Kinder, desto stärker schwindet der Überblick der Eltern. Für die Studie hat die Marktforschungsgruppe YouGov 1000 Eltern mit Kindern unter 18 Jahren in Deutschland vom 9. bis 17. November per standardisierten Online-Interviews befragt.

Der Medienratgeber "Schau Hin!" rät Eltern dagegen davon ab, ihren Kindern vor dem neunten Geburtstag ein Handy anzuschaffen. Für jüngere Kinder könne ein "Notfallhandy" etwa für den Heimweg nach der Schule sinnvoll sein. Ein Smartphone empfehle sich aber erst dann, wenn das Kind die Gefahren des Internets kennt und sich davor schützen kann. Diese Reife erreichen Kinder der Initiative zufolge erst im Alter von 12 Jahren.

(dahe)