Smartphones: Android 12 nun für Pixel-Handys verfügbar

Google hat damit begonnen, das Update auf Android 12 für seine eigenen Pixel-Smartphones zu verteilen. Die neue Version des mobilen Betriebssystems steht mittlerweile für das Pixel 3, das Pixel 3A, das Pixel 4, das Pixel 4A, das Pixel 4A 5G, das Pixel 5 und für das Pixel 5A zum Download bereit.

Bereits Anfang Oktober hatte Google die finale Version von Android 12 als Open-Source-Variante veröffentlicht. Es dauerte aber noch zwei Wochen, bis das neue OS tatsächlich auf Google-Handys ankam. Die Verfügbarkeit der neuen Version hat Google im Rahmen des Pixel-Events am Dienstagabend bekanntgegeben.

Material You

Mit Android 12 vollzieht Google einen umfangreichen Tapetenwechsel bei seinem Mobil-OS. Ab Android 12 soll sich das komplette Farbschema des Betriebssystems in Menüs und Widgets automatisch an das gewählte Hintergrundbild anpassen. Farben sind beim neuen Design-Konzept, das Google "Material You" nennt, nicht mehr fest vorgegeben, sondern in verschiedenen Paletten zueinander passender Farbtöne gebündelt. Je nach Wallpaper bastelt das Smartphone also individuelle Designs aus komplementären Farbtönen, was dem kompletten Betriebssystem einen einheitlichen und abgestimmten Look verleihen soll.

Google zeigt Design von Android 12 (Quelle: Google)

Google erleichtert mit Android 12 außerdem den Zugriff auf Privatsphäre-Einstellungen. Ein neues Dashboard gewährt Überblick über die Berechtigungen einzelner Apps und erlaubt schnelle Änderungen. Dort wird unter anderem angezeigt, welche Apps in den vergangenen 48 Stunden auf die Kamera, das Mikrofon, den Standort und die Gerätesensoren zugegriffen haben. Unerwünschte App-Berechtigungen kann man dort widerrufen.

Andere Smartphone-Hersteller bauen aktuell ihre eigenen Oberflächen auf Basis von Android 12, darunter unter anderem Samsung, Oppo, OnePlus, und Xiaomi. Ihre Updates sollen in den kommenden Wochen und Monaten für aktuelle Handy-Modelle erscheinen. Einen Überblick über die Smartphones, die das Update auf Android 12 bekommen sollen, gibt es bei TechStage.

Das frisch vorgestellte Google Pixel 6 startet bereits mit Android 12. In den folgenden Jahren soll es insgesamt drei Versionsupdates bekommen – also voraussichtlich bis Android 15. Sicherheitsupdates werden dagegen über fünf Jahre verteilt.

(dahe)