Smartphones: Google beendet Produktion des Pixel 5 und des Pixel 4A 5G

Das Pixel 5 wird nicht mehr hergestellt. Auch das Pixel 4A 5G wird nicht mehr gebaut, bestätigte Google der IT-Nachrichtenseite The Verge. Demnach erwartet Google, dass die Restbestände seiner Smartphones "in den kommenden" Wochen ausverkauft sein werden.

Laut The Verge kann man die Google-Handys schon jetzt nicht mehr im Google-Store der USA kaufen. Im deutschen Store sind sowohl das Pixel 5 als auch das Pixel 4A 5G dagegen noch verfügbar. Beide Handys können in Schwarz zur Preisempfehlung (630 Euro für das Pixel 5, 500 Euro für das Pixel 4A 5G) in den Warenkorb gelegt werden.

Weniger als ein Jahr in Produktion

Das Pixel 5 und das Pixel 4A 5G hatte Google erst im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht, somit wurden die Handys nicht einmal ein Jahr lang produziert. Es ist nicht das erste Mal, dass Google die Produktion seiner Smartphones nach derart kurzer Zeit zugunsten aktuellerer Modelle beendet: Vor dem Start der letztjährigen Versionen wurden neben dem Pixel 3a auch das Pixel 4 eingestellt.

Während das Pixel 3a zu diesem Zeitpunkt wenigstens anderthalb Jahre alt war, wurde das Pixel 4 nach weniger als einem Jahr vom Markt genommen – nun erreicht dieses Schicksal weitere Google-Handys. Besonders kurios ist diese Strategie, weil nach Ausverkauf der verbleibenden Google-Modelle zumindest kurzzeitig gar keine Handys im Google-Store verfügbar sein könnten: Das Pixel 5A 5G soll Ende August verfügbar werden.

Erst im Herbst will Google dann mit dem Pixel 6 sein neues Spitzenmodell anbieten. Das kommende Google-Handy ist mit einem hausgemachten Tensor-SoC ausgestattet. Die reguläre Variante des Pixel 6 soll ein 6,4 Zoll großes Display mit 90 Hertz bekommen, die Pro-Variante des kommenden Google-Flaggschiffs ein 6,7-Zoll-Display mit 120 Hertz und höher Auflösung. Die vollständigen Details zu seinen neuen Smartphones will Google in den kommenden Wochen oder Monaten enthüllen. Auch der Preis ist noch nicht bekannt.

(dahe)