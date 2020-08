Smartphones: Google beendet Produktion von Pixel 4 und 4 XL

Google hat die Produktion des Pixel 4 und des Pixel 4 XL eingestellt. Die beiden Handys werden nicht mehr hergestellt, bestätigte das Unternehmen US-Medien. Derzeit würden nur noch Restbestände verkauft.

Im US-Shop von Google sind beide Smartphones bereits ausverkauft, berichtet das Technikmagazin The Verge. Wer in den USA eines der Pixel-Handys kaufen will, kann also nur noch bei unabhängigen Anbietern fündig werden. Im deutschen Online-Store von Google können beide Pixel-Varianten in verschiedenen Ausführungen weiterhin bestellt werden. Wie lange die Vorräte reichen, ist allerdings unklar.

In der vergangenen Woche hat Google sein neues Pixel-Handy vorgestellt: Das Pixel 4a ist kein High-End-Modell, sondern eine 350 Euro teure Mittelklasse-Variante mit Fokus auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Google hat die Vorstellung dieses neuen Smartphones offenbar zum Anlass genommen, die unbeliebten Vorgänger abzulösen: Am Pixel 4 und dem 4 XL wurden unter anderem der geringe Speicherplatz und die kleine Akkukapazität kritisiert. Auch die Kamera, bei Pixel-Handys traditionell marktführend, waren in Tests hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Verkaufszahlen enttäuschten.

Weniger als ein Jahr auf dem Markt

Dennoch ist verwunderlich, wie schnell Google nun die Reißleine zieht: Das Pixel 4 und das Pixel 4 XL waren weniger als ein Jahr auf dem Markt. Die Pixel-Generationen 2 und 3 waren dagegen anderthalb Jahre lang erhältlich. Überraschend ist der Schritt auch, weil das Pixel 4a noch nicht verkauft wird – das neue Google-Handy soll erst im Oktober geliefert werden.

Bereits vor einem Monat hat Google bekanntgegeben, dass das Pixel 3a – der Mittelklasse-Vorfahre des kommenden Pixel 4a – nicht mehr hergestellt wird. Alle drei eingestellten Smartphone-Modelle sind in Deutschland derzeit weiterhin im offiziellen Google-Store auf Lager. Weitere neue Google-Smartphones, darunter eine 5G-Variante des Pixel 4a und das Flaggschiff-Modell Pixel 5, sollen im Herbst vorgestellt werden.

(dahe)