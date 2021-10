Smartphones: Google zeigt das Pixel 6 am 19. Oktober

Google wird sein neues Pixel 6 und das Pixel 6 Pro am 19. Oktober enthüllen. Zu beiden Smartphones gibt es bereits seit Wochen Informationen: Im August hatte Google selbstgebaute Tensor-SoCs für sein neues Spitzenmodell angekündigt, die verbleibenden Spezifikationen aber noch nicht gelüftet.

Am 19. Oktober wird sich das ändern, die von Google als "Herbst-Event" bezeichnete Veranstaltung findet um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Neben den neuen Google-Handys dürfte auch das Betriebssystem Android eine wichtige Rolle spielen. Die neue Version 12 ist seit Montagabend als AOSP-Variante verfügbar, bisher aber noch nicht auf Handys angekommen.

Google hatte am Montag mitgeteilt, dass Android 12 "in den kommenden Wochen" auf Pixel-Smartphones verfügbar werden soll. Gut möglich, dass es am 19. Oktober mehr Informationen dazu gibt – oder möglicherweise sogar direkt das Update verteilt wird.

Android 12

Auch das Werbematerial, mit dem Google Vorfreude auf die Pixel-6-Enthüllung schüren will, legt den Schwerpunkt ganz auf Android 12: Auf der Webseite zum Pixel-Event kann man per Knopfdruck die Farbgestaltung des eingeblendeten Smartphones ändern.

Damit spielt Google auf die wohl auffälligste neue Funktion von Android 12 an: Das Farbschema ist künftig nicht mehr fest vorgegeben, sondern passt sich dynamisch an das ausgewählte Hintergrundbild an. Zu jedem Farbton bastelt Android 12 Paletten aus Komplementärfarben zusammen, die sich dann über Menüs und Widgets verteilen.

Neu in Android 12 ist außerdem ein Privatsphäre-Dashboard, das Überblick über die Berechtigungen einzelner Apps gewährt und schnelle Änderungen ermöglicht. Dort wird unter anderem angezeigt, welche Apps in den vergangenen 48 Stunden auf die Kamera, das Mikrofon, den Standort und die Gerätesensoren zugegriffen haben. Pixel 6 und Pixel 6 Pro werden direkt zum Launch mit Android 12 laufen, weitere Pixel-Smartphones bekommen die neue Version als Update.

(dahe)