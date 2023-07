Smartphones sind in niederländischen Klassenzimmern bald verboten

Die Niederlande planen ein Verbot von Smartphones, Tablets und Smartwatches im Klassenraum, es sei denn, sie werden im Unterricht benötigt. Eine entsprechende Regelung hat Bildungsminister Robbert Dijkgraaf dem Parlament am Dienstag in Den Haag vorgestellt. Das Handyverbot soll ab kommendem Jahr gelten, bis Oktober sollen Schulen dazu individuelle Regeln aufstellen. Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise aus medizinischen Gründen oder wegen einer Behinderung auf ihr Mobiltelefon angewiesen sind, dürfen es weiterhin benutzen.

Anzeige

Gerade wenn Schüler während des Unterrichts in sozialen Medien unterwegs seien oder andere Apps bedienten, lenke sie dies vom Unterrichtsstoff ab. Das störe die soziale Interaktion in der Klasse, hieß es zur Begründung in einem Brief des niederländischen Bildungsministers Robbert Dijkgraaf an das niederländische Parlament.

Je mehr Smartphone-Nutzung desto geringer die Lernleistung

Sein Ministerium verweist dabei auf wissenschaftliche Untersuchungen, laut denen die Lernleistung von Schülerinnen und Schülern abnimmt, je mehr sie Smartphones nutzen. Vier von zehn Schülern hatten demnach selbst angegeben, dass sie aufgrund des Smartphones weniger Zeit mit ihren Hausaufgaben verbringen. Auch hätten PISA-Studien einen negativen Zusammenhang zwischen Smartphone-Nutzung in der Schule und der Leistung in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften aufgezeigt.

Das niederlänische Bildungsministerium hatte sich zuvor mit Wissenschaftlern sowie Vertretern der Eltern- und Lehrerschaft beraten. Alle Beteiligten hätten betont, dass Konzentration und Teilnahme während des Unterrichts wichtig seien. Schülerinnen und Schüler hätten ein Recht auf eine optimale Lernumgebung ohne unnötige Ablenkung, hieß es aus dem Ministerium.

Die französische Nationalversammlung hatte bereits 2018 ein erweitertes Handyverbot an Schulen beschlossen. Die deutschen Bundesländer, die für die Schulbildung zuständig sind, setzen weitgehend auf eine Eigenverantwortung der Schulen, auch seit einem Jahr wieder in Bayern.

(anw)