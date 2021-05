Smartphones von Wish: Wie Fälscher technische Daten manipulieren

c't 3003: Wie Smartphone-Fälscher manipulieren

Bäm, Technik: Auf c't 3003, dem YouTube-Kanal von c't, ist das erste Video gelandet, Thema sind gefälschte Smartphones. Ein über Wish von einem deutschen Händler gekauftes Handy läuft extrem (!) langsam, doch sowohl die Android-Einstellungen als auch Analyse-Tools wie AIDA64 zeigen überaus leistungsfähige Hardware an. Wie das sein kann, erläutert c't-Redakteur Jörg Wirtgen im Video. Außerdem kommen Schafböcke zu Wort.

c't 3003 will das Know-How von Europas größter Tech-Redaktion mit YouTube-Entertainment verbinden. In wöchentlichen Videos beleuchten die erfahrenen Videomacher Jan-Keno Janssen und Johannes Börnsen alles, was ihnen unter die Fittiche kommt – vom Raspberry Pi übers Smartphone bis zum Elektroroller: Manchmal albern, aber immer technisch fundiert.

(axk)