Smartwatches: Fossil Gen 6 läuft mit Wear OS 2

Fossil hat sein neues Portfolio an Smartwatches angekündigt. Die neuen Uhren werden unter dem Namen "Gen 6" zusammengefasst und sind ab 300 Euro zu haben. Ab dem 20. September sollen die neuen Smartwatches von Fossil in Deutschland verfügbar sein. Neu bei der neuen Generation von Fossil-Uhren ist unter anderem ein SpO2-Sensor, der die Sauerstoffsättigung im Blut messen kann.

Im Inneren kommt ein Snapdragon Wear 4100 Plus zum Einsatz, also eine überarbeitete Variante des SoC, der die Generation 5 der Fossil-Uhren angetrieben hat. Er soll effizienter arbeiten und schneller laden als das Standard-Modell. Die Uhr kommt in zwei Größen – wahlweise 42 oder 44 Millimeter – und hat ein OLED-Display mit 416 x 416 Pixeln. Der Arbeitsspeicher liegt bei 1 GByte, der interne Speicher bei 8 GByte.

Erstmal kein Wear OS 3

Die neuen Fossil-Uhren kommen noch mit Googles Wear OS 2 auf den Markt, unterstützen damit den Google Assistant und Google Pay. Dass die kommenden Fossil-Uhren nicht das neue Betriebssystem Wear OS 3 unterstützen werden, hatte Google bereits im Juli verraten. Die Fossil-Uhren sollen erst mit Wear OS 2 starten, bevor sie das Update auf Wear OS 3 irgendwann 2022 bekommen, schrieb Google damals schon.

Die neue Version von Wear OS verbindet das bisherige Google-Betriebssystem mit Samsungs Smartwatch-OS Tyzen. Sie soll unter anderem Apps schneller starten, flüssigere Animationen anzeigen und die Akkulaufzeit verbessern. Die neuen Fossil-Uhren profitieren davon zumindest vorerst nicht. Problematisch ist das vor allem, weil das für 2022 angekündigte Betriebssystem-Update nur dann aufgespielt werden kann, wenn die Smartwatches auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Nutzerinnen und Nutzer sollen daher die Wahl bekommen, ob sie Wear OS 3 aufspielen oder bei Wear OS 2 bleiben wollen.

(dahe)