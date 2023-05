Smashing Pumpkins: Billy Corgan zahlte Cyber-Erpresser Lösegeld

Ein Cyber-Erpresser hat frühzeitig unbefugten Zugriff auf das vergangenen Freitag veröffentlichte, neue Smashing Pumpkins-Album "Atum" erhalten und es verkaufen wollen. Wie der Frontmann Billy Corgan in einem Interview in einem Podcast erzählte, konnte die Band den Cyberkriminellen aufspüren, ihn bezahlen und so das frühzeitige Leak verhindern.

Corgan war zu Gast im Podcast Klein/Ally Show (ab Minute 7:45), um das neue Album zu bewerben, und berichtete am Ende der Episode von dem Vorfall. Wie das Magazin Loudwire berichtet, ergänzte Corgan gegen Ende "eine kurze, lustige Geschichte, wenn es nichts ausmacht".

Smashing Pumpkins: Album in der Misch- und Master-Phase gestohlen

Corgan berichtete dort: "Als das Album abgemischt und gemastert wurde, war das eine sehr stressige Zeit. Die Dateien gehen schließlich an verschiedene Leute, und wie Sie sich vorstellen können, ist heutzutage alles digital. Also kontaktierte mich ein Fan und sagte: 'Neun der Songs sind geleakt.' Das war vor etwa sechs Monaten, und es waren wahrscheinlich allesamt die eingängigsten, Single-artigen Songs. Es ist also nicht nur ein halbes Jahr zu früh, sondern man verschenkt das Album, bevor man überhaupt die Chance hat, die Füße auf den Boden zu bekommen. Und irgendwie bot ein Hacker die Dateien gegen Geld an, und wir konnten ihn aufspüren und bezahlen und verhindern, dass sie durchsickern. Das FBI hat sich eingeschaltet".

Die Moderation fragte dazu scherzend, ob der Cyber-Dieb "das Ding machte, bei dem sie etwa dir einen Zeh per Post schicken, um zu beweisen, dass sie es haben?". Billy Corgan antwortete: "Sie hatten, ja, sie hatten seltsamerweise Sachen, die nicht – ich weiß nicht, wie sie an das gekommen sind, was sie haben. [Das Lösegeld] wurde aus meiner Tasche bezahlt, leider. Was wir tun konnten, war, das Leck zu stoppen, denn es war ein geldgierige Person, die jemanden gehackt hatte – ich möchte nicht sagen, wen – und sie hatten anderes Material von anderen Künstlern. Es war nicht irgendein Pumpkins-Fan, der es unbedingt auf Reddit verbreiten wollte. ... Irgendwie haben sie Informationen geliefert, die es dem FBI ermöglichten, sie aufzuspüren. Ich weiß noch nicht, was dabei herausgekommen ist".

Bezüglich des "anderen Zeugs von anderen Künstlern" fügte er hinzu: "Sie hatten Zeug, das mich schockierte. So etwas wie klassisches Zeug von Bands aus der Vergangenheit, die möglicherweise Neuauflagen machen. Ich glaube nicht, dass etwas von dem Kram geleakt ist, so was auch immer passiert ist, es wurde alles stillgelegt".

Lösegeldzahlung ist eine schlechte Idee

Das Album "Atum: Act Three" ist das Abschlusskapitel einer dreiteiligen Rock-Oper der Smashing Pumpkins. Die vorherigen Teile waren "Mellon Collie and the Infinite Sadness" (1995) sowie "Machina/The Machines of God" aus dem Jahr 2000.

IT-Sicherheitsexperten sprechen sich immer wieder gegen die Zahlung von Lösegeld im Erpressungsfall aus. Lösegeldzahlungen seien gar die Wurzel allen Übels, erklärten Mitte vergangenen Jahres mehr als 30 Experten aus dem Bereich der IT-Sicherheit in einem offenen Brief.

(dmk)