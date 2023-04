Snap-Lenses in Microsoft Teams verfügbar: Du hast da nen Hahn aufm Kopf

Bisschen Pepp und was Freches für Teams-Meetings, gefällig? Microsoft veröffentlicht lustige Filter und will endlich auch die bereits vor zwei Jahren angekündigten Avatare verfügbar machen. Diese sollten das Kamerabild ersetzen können, aber auch in die Mixed-Reality-Welt Mesh einziehen, von der allerdings nur noch sehr wenig zu hören ist.

Für die Filter ist Snapchat verantwortlich beziehungsweise das Snap Kamera Kit, das nun in Teams integriert wurde. Es sind Augmented-Reality(AR)-Effekte, die beispielsweise einem Meeting-Teilnehmer ein virtuelles Huhn auf den Kopf zaubern. Wahlweise gibt es ein um den Hals hängendes Faultier oder eine schnöde Sonnenbrille. Niedlich geht freilich auch; um als Katze einer Besprechung beizuwohnen, bedarf es keines Fasching-Fundus mehr, die Ohren tauchen fast von ganz alleine auf. Snap ist in Sachen AR-Filter sehr weit vorn, die Effekte sind oft wirklich gut gemacht, inzwischen nutzen sie sogar Luxus-Marken, um Werbung damit zu machen, unter dem Namen Ares vertreibt Snap inzwischen werbliche Effekte. Fraglich ist nur, ob es das in einem Meeting braucht.

Um die Snap Lenses anzuwenden, muss man vor dem Betreten eines Meetings oder während eines Anrufs in die Video-Effekte gehen. Dort tauchen sie unter "Mehr Video Effekte" als Kategorie "Snapchat" auf. Läuft die Kamera bereits, kann man eine Preview sehen, bevor man den Effekt auf die anderen Teilnehmer loslässt. "Lenses gibt dir eine einfache Möglichkeit, deine Persönlichkeit oder Gefühlslage auszudrücken – von verrückt bis süß – dank der Macht von AR", schreibt Microsoft im Blogbeitrag. Praktisch daran dürfte sein, dass die Filter im Zweifel unschöne Merkmale verstecken. Nicht etwa ein vermeintlicher Makel, sondern eher dunkle Augenringe von der durchgemachten Zockernacht, auch fehlendes Make-up kann künstlich aufgetragen werden, wenn morgens mal wieder zu wenig Zeit war.

Deinem Avatar gefällt das

Noch zerstörter kann man am Schreibtisch sitzen, nutzt man gleich einen ganzen Avatar. Microsoft hat diese vor fast zwei Jahren auf der hauseigenen Messe Ignite angekündigt, nun sollen sie in eine Public Preview kommen. Richtig, es ist nach wie vor eine Testversion. Mesh for Teams sollte die Funktion ursprünglich heißen. Wobei die namensgebende Mixed-Reality-Welt Mesh seit der Ankündigung vor etwas mehr als zwei Jahren fast ebenso wenig von sich reden machte. "Ab heute kannst du dich mittels anpassbarer Avatare und Reaktionen zeigen, wie du möchtest", hat Microsoft vor ein paar Tagen im Blog geschrieben. Unsere Suche ergab seither, dass die Avatare dennoch bei uns nicht verfügbar sind.

Admins müssen die Funktion für Unternehmenskunden freigeben. Wer dann auf die Avatare Zugriff hat, bekommt sogleich eine neue Version, die bessere Lichtverhältnisse zeigen soll. Außerdem gibt es zahlreiche neue Auswahloptionen, etwa Bindis und Hörgeräte. Neben den normalen Reaktionen können auch die Avatare selbst beispielsweise den Daumen hoch machen, gefällt ihnen ein Beitrag.

(emw)