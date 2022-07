Snapchat kommt bald als Web-Version

Die Foto-App Snapchat soll ab heute in einigen Ländern auch als Web-Version nutzbar sein. Wer die App bereits verwendet, könne sich mit seinen Zugangsdaten auf der Webseite anmelden und Snapchat so etwa am Desktop-PC verwenden. "Snapchat for Web" soll ab heute in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland verfügbar sein; Deutschland, Frankreich, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sollen "bald" folgen.

Um die Web-Version zu verwenden, müssen sich Nutzerinnen und Nutzer auf der Webseite web.snapchat.com mit ihrem Benutzernamen und Passwort anmelden, heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach solle Snapchat for Web nach und nach weltweit verfügbar gemacht werden. Zunächst gebe es in der Web-Version nur die Funktionen rund um die Chats, aber auch Lenses für Videoanrufe sollen laut der Mitteilung folgen. Dann solle es auch möglich sein, Snaps von der Web-Version aus zu verschicken.

In der Web-Version von Snapchat soll es bald auch Lenses für Videoanrufe geben. (Bild: Snapchat)

Das Snapchat-Fenster sollen Nutzerinnen und Nutzer ausblenden können, wenn sie den PC für andere Aufgaben nutzen. Dies diene dem Schutz der Privatsphäre, so Snapchat. Erst Ende Mai musste Snap, der Mutterkonzern von Snapchat, seine Gewinnprognosen fürs zweite Quartal von 2022 senken. Grund dafür war das lahmende Werbegeschäft.

(gref)