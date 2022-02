Snapchat kündigt an: Nutzername bald jährlich änderbar

Snapchat hat eine neue Funktion angekündigt, die Nutzer sich schon lange wünschten: Ab dem 23. Februar sollen diese ihren Nutzernamen jährlich ändern können. Dies habe keine Auswirkungen auf die Snapchat-Kontakte, den -Score, die -Codes oder die -Memories. Bisher war die Änderung nicht möglich, laut der Support-Seite des Dienstes aus Sicherheitsgründen. Auch andere Dienste wie Spotify handhaben das bisher so.

Funktion für iOS und Android verfügbar

Snapchat will die Funktion zugleich für iOS und Android freischalten, berichten das US-amerikanische Portal The Verge berichtet und auch das Portal TechCrunch. In Australien gab es die neue Möglichkeit offenbar schon früher, berichtet das Portal The Tab. Eine Einschränkung ist allerdings, dass bereits vergebene Nutzernamen nicht verfügbar sind. Das bedeutet nicht nur eine geringere Auswahl an Namen, sondern vor allem, dass Nutzerinnen und Nutzer nicht zu ihrem alten Namen zurückkehren können. Die Änderung will also gut überlegt sein.

Viele Snapchat-Nutzerinnen und -Nutzer hatten sich schon lange gewünscht, ihren Nutzernamen ändern zu können. Oft hatten sie sich ihren Snapchat-Account als Teenager oder sogar noch früher angelegt und haben sich seitdem stark verändert. Deshalb finden viele ihren Nutzernamen mittlerweile peinlich oder nicht mehr passend. Snapchat gab als Grund für die Neuerung an, dass nun auch Transpersonen und nicht-binäre Menschen ihre Identität auf Snapchat ausdrücken könnten.

Änderung ist schnell erledigt

Künftig lässt sich der Nutzername laut The Verge folgendermaßen ändern: Nutzer tippen in der Kameraansicht auf das Profilbild oben und dann auf das Zahnrad-Symbol. In den Einstellungen gehen sie auf "Nutzername" und anschließend unter dem Textfeld auf "Nutzername ändern". Dann den neuen Namen eintippen und mit "Weiter" bestätigen – fertig. Die Menübezeichnungen sind von der englischen Version abgeleitet, in der deutschen Snapchat-Version können sie abweichen.

Bisher gab es nur eine einzige Möglichkeit, seinen Snapchat-Nutzernamen zu ändern: Man musste einen neuen Account erstellen. Ihren Anzeigenamen dagegen konnten Snapchat-Nutzerinnen und -Nutzer schon lange jederzeit wechseln. Das ist der Name, den die anderen Menschen bei Snapchat sehen können. Wie Sie Ihren Anzeigenamen bei Snapchat ändern, erfahren Sie hier.

(gref)