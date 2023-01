Snapdragon Ride Flex: Qualcomm nennt erste Details zum Zentralrechner fürs Auto

Qualcomm hat auf der CES 2023 erste Details des neuen Automotive-Chips "Snapdragon Ride Flex" verraten. Der für Autos konzipierte Chip soll als Zentralrechner mit der klassischen Steuergeräte-Architektur im Fahrzeug brechen. Statt zahlreicher spezialisierter Domänen-basierter Steuergeräte soll es nur noch einige wenige Zonen-Steuergeräte inklusive Redundanzen geben – mit dem Snapdragon Ride Flex als zentraler Schaltstelle. Hierfür soll der Chip über ausreichend Rechenleistung verfügen, um mehrere Betriebssysteme gleichzeitig und sicher voneinander getrennt laufen lassen zu können.

Leistungsdaten verrät Qualcomm bisher nicht. Einzig die KI-Performance bezifferte das Unternehmen bereits im September 2022 grob. So hieß es seinerzeit im Rahmen der Vorstellung des Snapdragon Ride Flex, dass die kleinste Ausbaustufe einen zweistelligen TOPS-Wert erreichen wird, die größte hingegen etwa 2000 TOPS (Tera Operations Per Second). Ersterer Wert soll für automatisiertes Fahren gemäß Level 2 ausreichen, letzterer für Level 4 und 5.

Trennung verschiedener Betriebssysteme und Architekturen

Der Chip bietet aber auch Komponenten für das Trennen sicherheitsrelevanter Aufgaben von anderen. Dazu gehört ein Typ-1-Hypervisor, der als Abschirmung zwischen den unterschiedlichen Betriebssystemen dient. Als kompatibel nennt Qualcomm unter anderem Android und QNX, aber auch Echtzeitbetriebssysteme (RTOS, Real Time Operating System). Letztere kommen hauptsächlich dann ins Spiel, wenn es um kritische Fahrzeugsysteme wie Assistenzsysteme, Airbags, Bremsen oder die Antriebsüberwachung geht. Treten während der Fahrt Probleme mit der unter Android laufenden Navigations-Software auf, hat dies so keine Auswirkungen auf den sicheren Betrieb des Fahrzeugs.

Der Snapdragon Ride Flex soll genügend Leistung für automatisiertes Fahren und Unterhaltung bieten, dabei aber auch die notwendige Sicherheit beim gleichzeitigen Betrieb mehrerer Betriebssysteme ermöglichen. (Bild: Qualcomm)

Zusätzlich unterstützt der Snapdragon Ride Flex AUTOSAR (Automotive Open System Architecture), eine offene Software-Architektur für Steuergeräte. Qualcomm berücksichtigt dabei beide Varianten – AUTOSAR Classic und Adaptive AUTOSAR. Letztere beinhaltet unter anderem Ressourcen, die für automatisiertes Fahren erforderlich sind.

Qualcomm unterstützt mit dem Snapdragon Ride Flex diverse Betriebssysteme, die gleichzeitig und voneinander getrennt laufen können. Fehler der Musik-Streaming-App sollen so beispielsweise zu keinen sicherheitsrelevanten Problemen führen. (Bild: Qualcomm)

Insgesamt unterscheidet Qualcomm drei Bereiche: Fahrerinformationen (Driver Info) wie Antriebszustand und Geschwindigkeit, Assistenzsysteme (ADAS/AD, Advanced Driver Assistance System and Automated Driving) und Infotainment (IVI, In-Vehicle Infotainment). Hinzu kommen die Cloud-Dienste, die über das im Fahrzeug verbaute Modem auf Daten zugreifen können – oder solche ans Fahrzeug übermitteln. Dazu gehören etwa der Fernzugriff per Smartphone-App und die Verwaltung durch einen Flottenmanager.

Die Verbindung mit der Cloud sollen die Hersteller aber auch nutzen können, um die Vorteile des "Software-basierten Fahrzeugs" (SDV, Software Defined Vehicle) verstärkt nutzen zu können. Gemeint sind damit nicht nur die bereits bei vielen Modellen möglichen Over-the-Air-Updates der Infotainment-Software, sondern auch die Bereitstellung neuer Funktionen, grundlegender Software-Änderungen und neue Geschäftsmodelle. Das kann die Sitzheizung im Abo ebenso sein wie die Erhöhung der Motorleistung bei Mercedes.

Qualcomm nennt nicht nur Software-Updates für das Infotainmentsystem als Teil des Software-basierten Autos. Auch die Trennung von Hard- und Software ist laut Unternehmen ein wichtiges Kriterium. (Bild: Qualcomm)

Die Hersteller sollen aber auch in der Lage sein, Fahrzeugdaten schneller für verschiedene Entwicklungen heranziehen zu können. Qualcomm nennt als Beispiel Sensordaten, das maschinelle Lernen beschleunigen können.

Erste Fahrzeuge ab 2025

Mit dem Sampling des Chips hat Qualcomm bereits begonnen, die Fertigung für Kunden startet jedoch erst 2024. Erste mit dem Snapdragon Ride Flex ausgestattete Fahrzeuge sollen jedoch erst 2025 auf den Markt kommen. Konkrete Modelle oder Hersteller hat das Unternehmen noch nicht genannt. Dank der verschiedenen Ausbaustufen soll sich der Chip für Fahrzeuge der Einstiegsklasse ebenso eignen wie für Oberklasse- und Luxusmodelle.

Hinweis: Qualcomm hat die Reisekosten des Autors zur CES übernommen. (pbe)