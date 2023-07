So geht’s: POV-Display aus altem CD-Spieler bauen

POV steht für persistence of vision (auf Deutsch in etwa „Beständigkeit der Sicht“). POV-Displays sind Displays, die die Trägheit des Auges ausnutzen und mit wenigen LEDs durch Bewegung ein Bild erzeugen.

Anzeige

So ein Display hat der User des YT-Channels „Maker Electronics Projects“ mithilfe eines CD-Players realisiert. In diesem Fall sind auf einem Rotor LEDs angebracht, die bei schnellem Drehen z.B. die Uhrzeit anzeigen.

Auf der GitHub-Page des Projektes ist alles zu finden, was man braucht, um dieses Projekt nachzubauen. Neben einer ausführlichen Anleitung, Stückliste und erforderlichen Daten sind auch ausführliche Schaltpläne für das Display einsehbar.

Andere POV-Projekte

Auf einem selbstgefertigten, runden PCB sind alle Display-Bauteile aufgebracht. Ein Arduino nano bedient die insgesamt 20 LEDs und ein ESP-01 erstellt die angezeigten Inhalte und verbindet das POV-Display mit dem Internet. Über eine Netzwerkverbindung lässt sich das Display einstellen. Neben der Uhrzeit und Wetterdaten, die live aus dem Internet abgerufen werden, lassen sich auch Bilder über ein Webinterface auf das Gerät hochladen, die dann angezeigt werden. Die gesamte Leiterplatte ist ausbalanciert, damit sich die Display-Scheibe gleichmäßig drehen kann. Insgesamt hat das Display etwa eine Auflösung von 110 auf 110 Pixeln. Neben der Display-Scheibe gibt es noch den Netzteil-PCB, der die gleichen Dimensionen wie das Display hat und unter diesem liegt.

In der Make waren in der Vergangenheit schon einige interessante POV-Projekte zum Nachbau beschrieben, etwa eine Weltkugel aus einem rotierenden LED-Ring oder ein mannshoher Photostick für sogenanntes Light Painting in den Nachthimmel.

Anzeige

(das)