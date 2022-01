So wird 2022 | c’t uplink 41.2

Frohes neues Jahr! In der neuen Folge c't uplink packen wir wieder Vorhersagen für das neue Jahr aus: Wie geht's weiter mit dem Bitcoin-Kurs, wird aus Mona Lisa ein NFT, welche Gadgets werden ein Hit? Und über welche Firmen und Marken werden wir im Jahr 2022 am meisten sprechen?

Wir kontrollieren außerdem unsere und eure Vorhersagen aus dem Vorjahr. Ein paar Treffer haben wir trotz eines ganz schön chaotischen Jahrs 2021 gemacht, so viel sei verraten.

Wenn ihr auch mitorakeln wollt: Über ct.de/uplink-umfrage könnt ihr an einer kleinen Umfrage (5 Minuten) zu c't uplink teilnehmen und uns optional zum Schluss eure Vorhersage fürs Jahr 2022 mitteilen! Oder einfach nur sagen, was ihr an unserer Sendung gut findet, und was wir verbessern sollten.

Mit dabei: Achim Barczok, Jan-Keno Janssen, Pina Merkert, Sophia Zimmermann

(acb)