Social-News-Aggregator Reddit will an die Börse gehen

Reddit hat das für die Anmeldung bei der Börse benötigte "S-1-Formular" bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Vor der Börsennotation müssen Wertpapiere eine S-1-Anmeldung erhalten. Mit dem S-1-Formular gibt Reddit Einblick in detaillierte Informationen zu Erlösen und dem Geschäftsmodell, die Anleger dann in der Online-Datenbank EDGAR (Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval) der SEC einsehen kann.

Laut Reddit steht die Anzahl der anzubietenden Aktien und die Preisspanne für das geplante Angebot noch nicht fest. Bisher befinde das Unternehmen sich in einer "ruhigen Phase" und will aus regulatorischen Gründen keine weiteren Details bekannt geben.

Community diskutiert Börsengang

In einem der erfolgreichsten Subreddits r/wallstreetbets wurde bereits über den geplanten Börsengang diskutiert – bei Subreddits handelt es sich um forenartige Sammelstellen für Medieninhalte, Texte und Links mit verschiedenen Themenschwerpunkten.

Die auch Redditoren genannten Mitglieder der Plattform fürchten eine zunehmende Kommerzialisierung. So fragt ein Nutzer scherzhaft, ob künftig mit Karmapunkten gezahlt werden könne, damit eigene Posts öfter geteilt werden – Karmapunkte erhalten Redditoren unter anderem durch Upvotes anderer. Langjährige Mitglieder beschweren sich zudem über die sinkende Qualität der Inhalte in den letzten Jahren. Sie würden sich daher zunehmend in weniger beliebten Subreddits aufhalten.

Diskussion zu Reddits geplantem Börsengang im Subreddit r/wallstreetbets/ (Bild: Reddit files for IPO : wallstreetbets)

Reddit will expandieren

Aktuell befindet sich das Unternehmen auf starkem Wachstumskurs – im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete Reddit allein in Deutschland 47 Prozent mehr Nutzerinnen und Nutzer. Im Oktober diesen Jahres eröffnete Reddit ein Büro in Berlin im Rahmen einer internationalen Expansionsstrategie. Aktuell sind auf Reddit weltweit mehr als 100.000 Communities aktiv. Im gesamten Jahr 2021 erstellten Redditoren mehr als 366 Millionen Posts, das sind 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Die drei erfolgreichsten Beiträge von 2021 entstammen dem Subreddit r/wallstreetbets .

Im August gab Reddit bekannt, 700 Millionen Dollar bei einer Bewertung von mehr als 10 Milliarden Dollar aufzubringen. Im zweiten Quartal 2021 habe die Plattform 100 Millionen Dollar an Werbeeinnahmen erzielt und damit eine Steigerung von 192 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht.

(mack)