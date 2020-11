Sofort loslegen: Desinfec't 2020/21 auf USB-Stick kaufen

Wenn ein Virenverdacht unter Windows naheliegt, schlägt die Stunde von Desinfec't: Das Sicherheitstool der c't-Redaktion ist nun in der aktuellen Version 2020/21 auf einem USB-Stick im heise Shop erhältlich. Darauf befindet sich das E-Paper des Sonderheftes c't Desinfec't und das Tool startet direkt von dem Stick.

Desinfec't kann Windows-Nutzern aus der Patsche helfen, wenn die ihren PC aufgrund eines möglichen Virenbefalls aus Sicherheitsgründen nicht mehr starten wollen. So eine Situation ist besonders blöd, wenn auf dem Computer wichtige Daten liegen, auf die man eigentlich zugreifen muss.

Aus sicherer Entfernung helfen

Damit ein Trojaner in einem laufenden Windows nicht noch mehr Unheil anrichten kann, starten Sie stattdessen einfach Desinfec't. Dank eines Live-Systems auf Linux-Basis bootet es direkt von einem USB-Stick oder von einer DVD.

Läuft das System, kopieren Sie zuallererst die wichtigsten Daten auf den Stick. Im Anschluss untersuchen Sie die Windows-Installation mit Scannern von Avast, Eset, F-Secure und Sophos auf Viren.

Desinfec't 2020/21 kann mit Viren verseuchte Windows-PCs retten und noch viel mehr.



Mit verschiedenen Tools ordnen Sie mögliche Fehlalarme ein. Echte Schädlinge macht Desinfec't auf Wunsch unschädlich. Das ist gar nicht schwer und dank aussagekräftiger Icons und einer klaren Benutzerführung sollten auch Computer-Einsteiger damit klar kommen. Wenn es doch mal klemmt, rufen Sie einfach den Familien-Admin via Teamviewer über das Internet zu Hilfe.

Auch für Profis ist etwas dabei

Wer noch mehr möchte, schickt den Open Threat Scanner auf die Jagd. Profis können diesen Scanner mit eigenen Malware-Regeln bestücken und so Emotet & Co. besonders effizient auf die Spur kommen. Mit weiteren Tools klonen PC-Profis außerdem ganze Festplatten oder stellen verloren geglaubte Dateien wieder her.

Um Verwirrungen vorzubeugen: Desinfec't erscheint schon seit einiger Zeit zweimal pro Jahr. Einmal im Frühling mit einer regulären c't – auch für Abonnenten und einmal im Herbst in einer aktualisierten Fassung als Beilage eines c't-Sonderheftes.

Der USB-Stick (32 GByte) mit dem E-Paper und Desinfec't 2020/21 ist ausschließlich im heise Shop erhältlich und er kostet 19,90 Euro.

