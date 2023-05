Softbank: Wieder Milliardenverlust, Investments in KI-Branche angekündigt

Der japanische Mischkonzern Softbank hat mit seinem Tech-Investitionsfonds "Vision" erneut einen Rekordverlust in Milliardenhöhe eingefahren und will jetzt Geld in KI-Firmen stecken. Wie die Financial Times zusammenfasst, belaufen sich die in den vergangenen 12 Monaten angehäuften Verluste bei den Investments jetzt auf 5,3 Billionen Yen (rund 36 Milliarden Euro), der Konzern selbst habe die Nettoverluste im gleichen Zeitraum auf 970 Milliarden Yen (6,6 Milliarden Euro) halbieren können. Bei der Vorstellung der Zahlen habe Softbank davor gewarnt, dass der Krieg in der Ukraine und die Konflikte zwischen den USA und China weitere große Risiken mit sich bringen würden.

Milliardenschweres Auf und Ab

Der von Softbank organisierte Fonds aufgelegte Fonds war 2017 mit einem Volumen von etwa 100 Milliarden US-Dollar (damals etwa 93 Milliarden Euro) zum zahlungskräftigsten Technologie-Investor geworden. Entsprechend locker saß damals allerdings auch das Geld, und der Fonds war in der Folge vor allem mit milliardenschweren Verlusten nach Investments unter anderem in den Büroraum-Vermittler WeWork aufgefallen. Etwa vor einem Jahr hatte Softbank dann angekündigt, in die Defensive zu gehen und mit neuen Investitionen vorsichtiger zu sein. Das jetzt zu Ende gegangene Quartal war für die Softbank Group trotzdem das fünfte infolge, in dem am Ende ein Verlust gestanden hat.

Die Negativserie will der Megakonzern mit Investments in die KI-Branche beenden, schreibt das Wall Street Journal. Das Thema bewegt aktuell die ganze Tech-Branche, angetrieben vor allem vom Hype um den KI-Textgenerator ChatGPT. Softbank-Chef Masayoshi Son hat demnach versichert, dass KI schon längst das übergreifende Thema der Vision-Investments gewesen sei, ohne das aber zu begründen. Angesichts der Firmen, in die Geld geflossen ist, ist das schwer nachzuvollziehen. Insgesamt hat der Fonds laut Softbank seit seiner Auflegung rund 140 Milliarden US-Dollar investiert. In einer ersten Runde wurden mit 89,6 Milliarden US-Dollar 11,4 Milliarden US-Dollar Gewinn erzielt, in der zweiten Runde mit 50,2 Milliarden US-Dollar bislang 18,9 Milliarden US-Dollar Verlust.

Lesen Sie auch Jetzt offiziell: Nvidia bläst ARM-Übernahme mit Milliardenverlust ab

(mho)