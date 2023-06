Softwarearchitekturdokumentation: Jetzt noch anmelden zur betterCode() ArchDoc

Das Dokumentieren von Softwarearchitekturen gilt vielen als unbeliebte Disziplin, die wenig Freude bereitet. Doch das muss nicht sein. Am 26. Juni richten heise Developer, iX und dpunkt.verlag eine neue Onlinekonferenz zu Softwarearchitekturdokumentation aus: betterCode() ArchDoc 2023. Sie verspricht Tipps und Tricks, die Softwarearchitekten helfen, ihre Systeme stressfrei und effizient in Wort und Bild zu dokumentieren. Interessierte können nun noch bis 12. Juni vom verlängerten Frühbucherrabatt profitieren.

Tut oft weh ... muss es aber nicht

In sieben Vorträgen auf der betterCode() ArchDoc erfahren Softwarearchitektinnen und -architekten von versierten Profis, mit welchen Tools und modernen Techniken sich eine elegante und saubere Softwarearchitektur ebenso elegant dokumentieren lässt. Teilnehmende erhalten Antworten auf wichtige Fragen und detaillierte Einblicke unter anderem in die folgenden Themen:

Was ist Docs-as-Code und wie hilft es mir?

Brauchen unterschiedliche Architekturstile unterschiedliche Dokumentationen?

Lebendige Dokumentationen mit jMolecules und JQAssistant

Wie ADRs helfen, Architekturentscheidungen zu dokumentieren

AsciiDoc verstehen und einsetzen.

Deutsch für Softwarearchitekt:innen

Wie Dokumentation "sparsam und schmerzfrei" gelingt, dabei aber nützlich und aktuell bleibt, zeigt Gernot Starke in seinem einführenden Vortrag. Alexander Schwartz, Dirk Mahler und Falk Sippach geben anschließend tiefere Einblicke in das Thema Docs-as-Code und beleuchten dabei unter anderem Tools wie AsciiDoc, jQAssistant und jMolecules, mit denen sich Architekturdokumentation nicht nur effizient, sondern auch lebendig gestalten lässt. Die renommierte Buchautorin Anne Gentle beleuchtet in ihrem abschließenden Vortrag, wie Docs-as-Code in der Software- und API-Entwicklung helfen kann – und welche Stolperfallen es zu vermeiden gilt.

Vertiefende Workshops für die Umsetzung in der Praxis

Abgerundet wird das Konferenzprogramm von zwei nachgelagerten Online-Workshops. Am 28. Juni führt Matthias Eschhold Interessierte in die Grundlagen und Prinzipien flexibler Softwarearchitektur ein. In praxisorientierten Hands-On-Sessions lernen Teilnehmende wie sich Clean- und Hexagonal-Architektur nutzen lassen, um eine Entkopplung der fachlichen Domäne von infrastrukturellen Aspekten zu erreichen – und so die Basis für eine flexible Architektur zu schaffen.

"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte"

Falk Sippach von der IT-Beratung embarc und Ralf D. Müller von DB Systel, die das Programm der Konferenz mitgestaltet haben, zeigen in einem der Konferenz Workshops am 10. Juli, wie Softwarearchitekten ihre pragmatische Dokumentation mit packenden und aussagekräftigen Diagrammen leichter verständlich machen. Teilnehmende erfahren in dem Workshop "Fantastische Diagramme und wie Du sie selbst erstellst" außerdem, wie sich die Diagramme mit dem Docs-As-Code-Ansatz wartbar umsetzen und stets aktuell halten lassen.

Noch bis 12. Juni vom Frühbucherrabatt profitieren

Das Event richtet sich an Softwarearchitekten, Softwareentwickler und IT-Projektleiter. Das gesamte Programm und detaillierte Informationen zum Ablauf, zu den Vorträgen und Vortragenden stehen auf der Website des Online-Events zu Softwarearchitekturdokumentation. Die Vorträge werden auch im Nachgang als Aufzeichnung zur Nachbereitung zur Verfügung stehen.

Tickets für die betterCode() ArchDoc 2023 stehen noch bis 12. Juni mit Frühbucherrabatt zum Preis von 199 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.) bereit. Die Workshops lassen sich separat zum Preis von 499 Euro – oder mit zusätzlichem Rabatt im Kombi-Ticket für 649 Euro buchen. Wer mit dem Team an der Konferenz teilnehmen möchte, kann zudem von Gruppenrabatten profitieren, die im Ticketshop hinterlegt sind.

