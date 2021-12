Softwareentwicklung: Jetzt die 22 Vorträge des Herbstcampus 2021 kaufen

Wer sich für die Themen des im September 2021 online durchgeführten Herbstcampus interessiert, für den oder die mag es wissenswert sein, dass die 22 Vorträge der sich an Entwickler und Softwarearchitekten richtenden Konferenz nun auch im Nachgang zu erstehen sind. Die Vorträge können entweder im Paket für knapp 180 Euro oder einzeln für je rund 10 Euro über das Videoportal Vimeo erworben werden.

Die 2009 an der TH Nürnberg gestartete Konferenz unterteilte sich sich im Spätsommer in sechs Blöcke mit jeweils drei oder vier Vorträgen zu den Themen Softwarearchitektur, Containerisierung, Java, API-Entwicklung, Infrastructure as Code sowie Teamwork und Weiterentwicklung. Der motivierende Keynote-Vortrag zur Geschichte und Zukunft der Softwareentwicklung von Carola Lilienthal, die unter anderem auch Podcasterin auf [i]heise Developer[/i] ist, berichtete über erstaunliche Beiträge der Softwareentwicklung.

Die Vorträge des Herbstcampus im Überblick:

Softwarearchitektur

Moderne Software-Architektur mit dem Architektur-Hamburger

Die Corona-Warn-App unter der Lupe

Architekturexplizite Java-Applikationen mit jMolecules

Threat Modeling für robuste und sichere Software-Architekturen

Containerisierung

Testcontainers everywhere!

Container hinter Schloss und Riegel

Was geht ab in meinem Cluster?

Microstream: Hochperformante Persistenz für Microservices

Java

Secrets of Java

Greenfield-Webapplikation mit Java – ein Einpersonen-Selbstversuch

Java on Tracks – Modellbahnsteuerung mit Java EE, MicroProfile und Self-contained Systems

Modernes reaktives Spring Boot: Was macht Kotlin besser als Java?

API-Entwicklung

Ein Wegweiser durch den Dschungel der Web-API-Möglichkeiten

RESTful APIs mal total anders

Setzen wir erst mal einen Vertrag auf: Contract-First mit OpenAPI

Infrastructure as Code

Continuous Operations mit GitOps – eine Einführung

Infrastructure as Code ohne Tests ist per se kaputt!

Terraforming your AWS Cosmos

Teamwork & Weiterentwicklung

Portfolio as Code – Homepage für ITler

Schätzungen – das Enfant terrible der Softwareentwicklung

Mythos Teamautonomie: Warum sie eine Illusion ist und wir sie trotzdem brauchen

Der Herbstcampus wird von heise Developer, iX und dpunkt.verlag sowie dem IT-Dienstleister MATHEMA ausgerichtet.

(ane)