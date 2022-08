Softwareentwicklung: Nächste Woche findet der Herbstcampus 2022 statt

Bereits nächste Woche findet der Herbstcampus statt. Wer kurzfristig noch an der sich an Softwareentwickler und -architekten richtenden Nürnberger Konferenz teilnehmen möchte, ist auf jeden Fall noch herzlich willkommen. Die Veranstaltung unterteilt sich in einen Workshop-Tag am 6. September und zwei Hauptkonferenztage am 7. und 8. September. Erwartet werden rund 200 Menschen, denen ein Programm aus knapp 40 Vorträgen und viel Raum zum Netzwerken geboten werden.

Traditionsreiche Konferenz mit regionalem Flair

Die an der Technischen Hochschule Nürnberg stattfindende Developer-Konferenz bietet in ihrer 14. Auflage erneut ein professionelles, aber vor allem familiäres Umfeld, um aktuelle Trends kennenzulernen und ganz bewusst Themen abseits des Mainstreams zu entdecken. So ist der Herbstcampus insbesondere für den Großraum Nürnberg zum Pflichttermin für viele Entwickler geworden.

Die Länge der Vorträge ist entgegen vieler anderer Entwicklerkonferenzen mit 70 Minuten bewusst etwas länger gewählt. Die Teilnehmenden sollen in eine Materie möglichst tief beziehungsweise praxisrelevant eintauchen können.

Die 2022er-Ausgabe legt den Fokus auf die Bereiche Softwarearchitektur, Qualitätssicherung und API-Entwicklung. In dem Zuge ist auf Unterthemen wie Domain-Driven Design, Software Supply Chain, Property-basiertes Testen, GraphQL und OAuth2/OpenID Connect hinzuweisen. Aber auch die obligatorischen Vorträge zu Programmiersprachen wie Java/Jakarta EE, Kotlin und JavaScript spielen eine Rolle.

Bei den ganztägigen Workshops geht es um folgende Themen:

Schulen der testgetriebenen Entwicklung

Taktisches Domain-Driven Design mit Java

Von Java nach Kotlin – was ist neu, was ist anders?

Go für Ein- und Umsteiger

Kombi- und Gruppenrabatt

Die Organisatoren des Herbstcampus sind heise Developer, iX und dpunkt.verlag in Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister MATHEMA, der die Konferenz bis 2015 allein verantwortete. Das Ticket für die zwei Konferenztage kostet 850 Euro (alle Preise zzgl. MwSt.), die ganztägigen Workshops schlagen mit 495 Euro zu Buche. Wer das Gesamtpaket bucht, kann 50 Euro sparen. Ab drei Personen werden automatisch Gruppenrabatte für die Konferenztickets angerechnet.

(ane)