Zoho fixt Datenbank-Lücke in Password Manager Pro und Zugriffskontroll-Software

Aufgrund einer Sicherheitslücke könnten Angreifer auf eine Backend-Datenbank von Password Manager Pro zugreifen. Von der Schwachstelle sind auch Access Manager Plus und PAM360 betroffen.

In einer Warnmeldung stufen die Entwickler den Schweregrad der SQL-Injection-Lücke (CVE-2022-47523) als "hoch" ein. Sie geben an, das Sicherheitsproblem in folgenden Versionen gelöst zu haben und raten zu einem zügigen Update. Alle vorigen Ausgaben sollen verwundbar sein.

Wie Attacken aussehen könnten, ist derzeit nicht bekannt.

(des)