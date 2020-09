Solar Orbiter: Erste Daten der Sonnen-Sonde online verfügbar

Sieben Monate nach dem Start der Raumsonde Solar Orbiter sind erste von ihr gewonnene Daten verfügbar. "Wir sind jetzt so weit, dass wir unsere ersten Daten am Datenzentrum der Europäischen Weltraumorganisation ESA online gestellt haben. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt können diese neuen und einzigartigen Daten nun analysieren und neue Erkenntnisse gewinnen", erklärt Professor Robert Wimmer-Schweingruber, der den Kieler Beitrag geleitet hat.

Die Daten werden im Solar Orbiter Archive veröffentlicht. Bei den meisten anderen Weltraummissionen werden die Daten gewöhnlich erst ein halbes oder gar ein ganzes Jahr nach Erhalt auf der Erde veröffentlicht, um den Teams, die die Instrumente gebaut haben, eine exklusive Frist für die Analyse einzuräumen.

Solar Orbiter befindet sich auf einer hoch-elliptischen Bahn um die Sonne und wird mehrere Swing-by-Manöver fliegen, um bis auf 0,28 astronomische Einheiten an die Sonne heranzukommen. Im entferntesten Punkt von der Sonne wird sie fast eine astronomische Einheit von ihr entfernt sein. Die so variablen Bedingungen bieten ganz besondere Anforderungen an die Instrumente und deren Einstellungen. "Dies während Covid-19-Zeiten zu erreichen war eine riesige Herausforderung", sagt Dr. Yannis Zouganelis, stellvertretender Projektwissenschaftler der ESA.

Erste Bilder

Die Sonnensonde hatte im Juni mit "Lagerfeuern" erstmals Phänomene auf der Sonne fotografiert, die zuvor nicht so detailliert festgehalten worden sind. Die solare Korona kann Elektronen und Ionen mit großer Energie beschleunigen, zum Teil fast auf Lichtgeschwindigkeit, haben die Forscher bisher festgehalten.

Dass die Daten sieben Monate nach dem Start der Raumsonde und drei Monate nach der Kalibrierungsphase veröffentlicht werden, ist außergewöhnlich. Die Testphase, während der die Instrumente unter Weltraumbedingungen im Realbetrieb erprobt werden, war auch Corona-bedingt sehr kurz.

Bild 1 von 11 Solar Orbiter: Erste Bilder (11 Bilder) Solar Orbiter näherte sich im Juni 2020 der Sonne auf 77 Millionen Kilometer.

(Bild: NASA)

Die Instrumententeams haben nur 90 Tage Zeit, um die Rohdaten zu kalibrieren und in eine Form zu bringen, die Externe verarbeiten können. "Diese Frist wäre selbst in normalen Zeiten eine Herausforderung gewesen, mit der Corona-Pandemie waren die Teams ganz besonders gefordert", erklärt Wimmer-Schweingruber.

(anw)