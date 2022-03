Solar Orbiter: Erste Sonnenannäherung innerhalb der Merkurbahn

Der Solar Orbiter der ESA hat am Wochenende seinen ersten nahen Vorbeiflug an der Sonne absolviert und sich unserem Stern dabei auf bis zu 48 Millionen Kilometer genähert. Das teilte die Europäische Weltraumagentur mit. Während dieses Perihel ihres aktuellen Orbits machte die Sonde mit ihren Instrumenten unter anderem hochaufgelöste Fotos der Sonnenoberfläche, um unter anderem die genaue Position von Sonnenflecken zu ermitteln. Die sollen dann anhand der Daten genauer untersucht werden. Im vergangenen Herbst war die Sonde noch einmal ziemlich nah an der Erde vorbeigeflogen und hatte ihren Kurs so korrigiert, dass sie der Sonne zuletzt nähergekommen ist als der Merkur.

Beeindruckende Bilder

Die Sonde soll unsere Sonne bis zu zehn Jahre lang von Nahem studieren und dabei hochaufgelöste Bilder schießen sowie Daten sammeln. Während aber die Parker Solar Probe der NASA mit einem ähnlichen Auftrag unterwegs ist und dem Stern bis auf 6,2 Millionen Kilometer nahekommen und sogar ins koronale Plasma eindringen soll, geht es für den Solar Orbiter nicht ganz so nah. Die geringste geplante Distanz liegt bei 42 Millionen Kilometern (oder 0,28 AE). Ziel sind unter anderem die ersten Aufnahmen der Pole der Sonne. Vor wenigen Wochen gelang der Sonde ein beeindruckendes Foto, das die größte Sonnenprotuberanz mit der gesamten Sonnenscheibe zeigt.

Wie die ESA nun anlässlich des Perihels erklärte, sind diese Annäherungen an unseren Stern für die Verantwortlichen immer mit besonders viel Arbeit verbunden. Weil die auf der Sonde installierten Instrumenten nicht beweglich sind, müssten sich das Wissenschaftsteam – in Madrid – und die Flugkontrolle – in Darmstadt – eng absprechen, wenn es darum geht, bestimmte Regionen zu beobachten. Die gesamte Sonde müsse dann darauf ausgerichtet werden. Das passiere zwar während der gesamten Mission, aber die zeitliche Abfolge zwischen Identifizierung solch eines Ziels und der Ausrichtung sei nur während dieser Annäherungen besonders eng. Auf ihrem Weg um die Sonne wird sich die Sonde ihr jetzt alle sechs Monate derart annähern.

