Solardach an der Autobahn A81 ist noch nicht im Betrieb

Das Pilotprojekt für eine mit Photovoltaik überdachte Autobahn an der Bundesautobahn A81 ist noch nicht im Betrieb. Darauf weist das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage von heise online hin. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe im Juni dieses Jahres lediglich die Baustelle an der Raststätte Hegau-Ost in Baden-Württemberg besucht, das Projekt aber nicht eingeweiht. So war es auch berichtet worden.

Das Solardach steht über einer Nebenspur der Autobahn. Auf X (ehemals Twitter) wurde in einem Beitrag dieser Tage darauf hingewiesen, dass es momentan abgesperrt sei. Wie in sozialen Netzwerken üblich löste das Spekulationen aus, zumal das Ministerium im Juni angekündigt hatte, die Anlage werde im Juli fertiggestellt sein.

Anlage muss noch angeschlossen werden

"Die Anlage ist noch nicht vollständig fertiggestellt, unter anderem finden noch Elektroarbeiten und Leitungsarbeiten für den Anschluss an das örtliche Stromnetz statt", teilte das Verkehrsministerium mit. Danach folgten die bauüblichen Abnahmen und die Übergabe an die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest als künftige Betreiberin.

"Erst danach kann die gesperrte Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden", erläutert das Ministerium weiter. Spätestens einen Monat nach der Inbetriebnahme werde das Solardach im Marktstammdatenregister angemeldet. In das von der Bundesnetzagentur geführte Register müssen unter anderem Stromlieferanten ihre Stromerzeugungseinheiten eintragen. Angaben dazu, wann die Anlage voraussichtlich in Betrieb gehen wird, machte das Ministerium noch nicht.

Der Demonstrator besteht aus einer 12×14 Meter großen Dachfläche aus Photovoltaik-Modulen, die etwa 5,50 m über der Fahrbahn mit einer Stahlkonstruktion aufgeständert ist. Es wird erwartet, dass er jährlich 40.000 kWh Strom erzeugt. Das Bauwerk steht im Bereich der parallel zur Autobahn A81 verlaufenden Durchfahrtsstraße beziehungsweise Schwerlastspur der Tank- und Rastanlage "Im Hegau – Ost" in der Nähe von Singen in Baden-Württemberg.

