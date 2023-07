Solardrohne PHASA-35 fliegt erstmals in die Stratosphäre

Die PHASA-35 genannte Solardrohne des britischen Rüstungsunternehmens BAE Systems ist erstmals in die Stratosphäre geflogen. Während eines 24-stündigen Testflugs sei das High Altitude Pseudo Satellite (HAPS) genannte unbemannte Flugzeug Ende Juni dieses Jahres erstmals in 20 km Höhe geflogen, teilte BAE Systems nun mit.

Die Arbeit an PHASA-35 habe 2018 begonnen. Im Februar 2020 hob der Flieger das erste Mal ab. Die Drohne hat eine Spannweite von 35 m, wiegt 150 kg und trug jetzt eine Nutzlast von 15 kg in Form von Sensoren. Tagsüber wird die Drohne über Photovoltaik mit Strom versorgt, der für die Nacht gespeichert wird.

Alternative für Satelliten

Die Drohne könne weitgehend autonom fliegen und ist als Satelliten-Alternative gedacht. Dabei soll sie in der Stratosphäre in 20 km Höhe bis zu einem Jahr lang am Stück oberhalb des kommerziellen Flugverkehrs und des Wetters unterwegs sein und könnte beispielsweise der Entdeckung von Waldbränden, die Meeresbeobachtung, für Mobilfunkverbindungen oder zu militärischen Zwecken dienen.

Der jüngste Testflug fand im US-Bundesstaat New Mexico bei besten Bedingungen statt, wird berichtet. Die Drohne startete und landete auf dem Übungs- und Testgelände White Sands Missile Range der US-Armee. Es sei der erste einer Reihe von geplanten Versuchen gewesen, die nun initiiert wurden, um die Drohne weiterzuentwickeln und für verschiedene Zwecke fit zu machen.

Auch Airbus arbeitet an einer solarbetriebenen Drohne, die als Satelliten-Ersatz dienen soll. Im Januar hieß es von dem Flugzeughersteller, das Projekt Zephyr solle schnell kommerzialisiert werden. Die Airbus-Drohne mit ihren 25 m Spannweite gelangte bereits in eine Höhe von 23 km.

