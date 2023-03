Sonder-Update: Fix soll Siri-Remote-Problem bei Apple TV beheben

Schon seit Monaten klagen Besitzer von Apples jüngster Generation der Multimediabox Apple TV 4K über Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der beiliegenden Fernbedienung Siri Remote. Seit das im Herbst erschienene Gerät verfügbar ist, kommt es in unregelmäßigen Abständen zu Verbindungsabbrüchen. Die bisherigen tvOS-Updates halfen nichts. Nun hat Apple eine Sonder-Firmware vorgelegt, die das Problem endlich beheben soll: tvOS 16.3.3.

Mit USB-C kamen die Probleme

Die in der Nacht zum Dienstag erschienene Aktualisierung ist allein für die dritte Generation des Apple TV 4K – auch als Apple TV 4K 2022 bekannt – gedacht und beinhaltet laut Beipackzettel nur eine einzige Problembehebung: "Dieses Update behebt ein Problem, bei dem die Siri-Fernbedienung am Apple TV 4K (3. Generation) nicht mehr reagieren kann." Ersten Nutzerberichten zufolge scheint dies tatsächlich so zu sein.

Apple hatte beim Apple TV 4K 2022 einige Änderungen der eigentlichen Hardware vorgenommen – etwa beim verbauten SoC (A15 Bionic) und der Modellverteilung, die jetzt nur noch bei der großen und teureren Speichervariante (128 GByte) Ethernet und Thread mitbringt. Außerdem liegt dem Gerät erstmals eine per USB-C aufladbare Siri-Remote-Fernbedienung bei, die zuvor stets mit Lightning-Anschluss kam. Und genau die machte nun plötzlich Ärger – warum genau, ist nach wie vor ungeklärt.

Unerklärliche Verbindungsabbrüche

In der Praxis bedeutete dies, dass es selbst auf geringe Bluetooth-Entfernung zu Abbrüchen kam, für die Nutzer ein extrem frustrierendes Verhalten. Die Aussetzer traten meist plötzlich und in vielen Fällen nur sporadisch und damit schwer nachvollziehbar auf. Teils ließ sich das Problem durch den Neustart der Fernbedienung beheben, zumindest bis zum nächsten Verbindungsabbruch.

Immerhin geht dies technisch: Die Siri-Fernbedienung wird durch gleichzeitiges – rund fünf Sekunden langes – Gedrückthalten der TV-Taste und der Leiser-Taste hart resettet. Auf dem Bildschirm taucht dann ein neuerlicher "Verbunden"-Hinweis auf, wenn die Kommunikation zum Apple TV 4K 2022 wiederhergestellt werden konnte. Alternativ musste man die Siri Remote wieder ganz neu mit der Multimediabox koppeln. Doch auch danach traten die Abbrüche nach einer gewissen Zeit wieder auf. Bleibt also zu hoffen, dass Apple den Bug nun endlich gefixt hat.

