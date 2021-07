Sonderheft Make MicroPython Special jetzt im heise shop erhältlich

Keine Lust mehr auf C++? Dann probieren Sie doch mal MicroPython. Dank leistungsfähiger Mikrocontroller mit vergleichsweise viel Speicher bietet sich die Skriptsprache für viele Projekte als mächtige und einfach zu erlernende Alternative zur Arduino-IDE und C++ an.

Wir zeigen, wie man GPIOs steuert, Sensoren mit I2C abfragt, MQTT-Pakete per WLAN verschickt, Multithreading nutzt, Fehler mit try-catch abfängt und Strom mit DeepSleep spart.

Wie immer in Make Specials geht die Theorie Hand in Hand mit der Praxis: Eine CO 2 -Ampel mit SC30-Sensor warnt per LED-Leiste farblich vor zu hohen Konzentrationen. Ein OLED-Display zeigt diverse Messwerte an, die alternativ ein Webserver mit einer schicken Oberfläche auch auf Browsern darstellt. Erstmalig behandeln wir das Protokoll I2S zur Anbindung von Audio-Hardware und zeigen, wie man einen Verstärker-IC damit betreibt und wie ein MEMS-Mikrofon Audiodaten aufnimmt und auf einer SD-Karte speichert

(dab)