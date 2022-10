Sonderheft Make Operationsverstärker Special jetzt im heise shop erhältlich

Will man Sensorsignale verarbeiten oder verstärken, Spannungen überwachen oder Audiosignale filtern: Mit geringem Aufwand und ohne komplizierte Berechnungen setzt man Operationsverstärker ein. Das Heft erklärt, wie man sie funktionieren und wie man sie beschaltet. Mit dem enthaltenen MEMS-Mikrofon, einem Vibrationssensor und einer Fotodiode lassen sich schnell praxisorientierte Experimente durchführen

Grundlagen, Aufbauanleitungen und Tipps und Tricks: Zusammen mit Redakteuren und Entwicklern von ELV haben wir das Heft konzipiert und produziert. Die Artikel erklären unter anderem die Funktion und den Aufbau eines Audioverstärkers, eines Tiefpassfilters, einer einstellbaren Stromquelle, eines Dämmerungs- und Temperaturschalters sowie diverser Signal-Generatoren (Rechteck, Dreieck, Sinus).

Mit dem Experimentierkit lässt sich das leicht nachbauen und testen. Die Schaltungen lassen sich auch in eigenen Projekten einsetzen. Jede Anwendung ist als Schaltplan abgedruckt und als Breadboard-Aufbau abgebildet. Die Prototypen-Adapter (PAD) für das Breadboard machen den Aufbau zum Kinderspiel, denn man muss weder in Datenblättern nach der Belegung von Pins und Beinchen der elektronischen Bauteile suchen, noch muss man den Aufdruck mit einer Lupe entziffern, um den Wert des Elements herauszubekommen. Die PADs vereinen praktische Verkabelung und Übersichtlichkeit in einem.

Insgesamt liegen 43 PADs für Operationsverstärker, MEMS-Mikrofon, Fotodiode, Widerstände, Kondensatoren, NPN-Transistoren, Micro-USB-Buchse, LEDs, Potentiometer, einem MOSFET, sowie einem Vibrationssensor dem Set nebst Kopfhörer, Kabelbrücken und Breadboard bei. Zur Stromversorgung dient ein 5V-Ladenetzteil, wie es für Smartphones in jedem Haushalt verfügbar ist.

