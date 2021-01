Sonderheft c’t DSGVO 2021 jetzt im heise Shop erhältlich

Auch knapp drei Jahre nach Inkrafttreten der DSGVO ist der Datenschutz in vielen bedeutenden Bereichen Gegenstand von Diskussionen – man denke nur an Corona-Maßnahmen, die Arbeit im Homeoffice oder den Streit um die Nutzung von Videokonferenzen. Was war in dieser Zeit wichtig und was wird uns im nächsten Jahr in Sachen Datenschutz beschäftigen? Diese aktuellen Themen werden in der neuen, stark erweiterten und aktualisierten 3. Auflage des c’t DSGVO Sonderhefts aufgegriffen, das ab sofort sowohl als Print-, als PDF- und als Bundle-Version im heise-Shop erhältlich ist.

Technischer Datenschutz und Datenpannen

Ein besonderes Augenmerk legt das 180 Seiten starke Magazin auf den technischen Datenschutz, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dies zeigt sich durch hohe Bußgelder für Versäumnisse bei der IT-Sicherheit, beispielsweise für Fehlkonfigurationen, die zu Hackerangriffen oder Datenverlust führen. Den von der DSGVO geforderten technischen Maßnahmen hat das Autorenteam aus erfahrenen Juristen ein eigenes Kapitel gewidmet. Hierzu gehören Themen wie Risikoanalysen, Löschkonzepte oder Backup-Strategien.

Hilfestellung gibt das Heft auch beim Umgang mit Datenpannen. Diese Vorfälle müssen in einem formalen Verfahren innerhalb einer sehr kurzen Frist an die jeweilig zuständige Landesdatenschutzbehörde gemeldet werden. Gerade für schwerwiegende Vorfälle gilt es jedoch Vorgaben zu beachten, die in Artikeln beschrieben werden.

Viel Zusatzmaterial

Ausführliche Informationen zu den Themen US-Datentransfer, Datenschutz im Homeoffice und Anforderungen der DSGVO an die IT-Sicherheit werden im Rahmen von drei Heise-Webinaren behandelt, die auf der Heft-DVD gespeichert sind und deren Inhalte auch zum Download zur Verfügung steht. Dort findet sich auch viel weiteres Zusatzmaterial, wie Formulare, Muster, eine Checkliste, sowie Kurzpapiere der Datenschutzkonferenz.

Das Sonderheft c’t DSGVO 2021 ist ab sofort im heise shop für 19,90 Euro erhältlich. Dort gibt es auch eine rein digitale Ausgabe zum Preis von 17,99. (keh)