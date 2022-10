Sonderheft c't E-Autos: Was Sie vor dem Kauf wissen sollten

Die automobile Landschaft steht vor einem Umbruch, genau genommen vollzieht sich dieser bereits. Denn die Neuzulassungen zeigen ein verzerrtes Bild: Elektroautos machen dort weiterhin nur einen kleinen Anteil aus. Ursache dafür sind aber nicht eine mangelnde Nachfrage, sondern ein Mangel an Chips und Batteriezellen. Viele Autohersteller können aktuell schlicht nicht so viele Elektroautos bauen, wie sie verkaufen könnten. Die Folge sind zum Teil sehr lange Wartezeiten: Bei gefragten Autos wie dem Skoda Enyaq (Test) oder dem BMW i4 (Test) können das schon mal mehr als zwölf Monate sein.

Wandel des Energieträgers

Schon seit Jahren tobt in Foren und den sogenannten sozialen Medien eine zum Teil erbittert geführte Debatte zwischen Menschen, die all die momentanen Probleme der Elektromobilität ausführen und sich deshalb keinen Umstieg vorstellen können – und jenen, die schon seit geraumer Zeit elektrisch fahren und dabei relativ sorgenfrei unterwegs sind. Soll die Wende beim Antrieb, die ja eigentlich vor allem eine des Energieträgers ist, im großen Stil funktionieren, sind noch einige Baustellen zu lösen. Im neuen Sonderheft "c’t E-Autos" beleuchten wir, was Sie vor dem Kauf eines Elektroautos wissen sollten, welches Elektroauto eine gute Wahl sein könnte und fassen Wissenswertes zum Laden zusammen.

Jedes Jahr besser

Trotz aller Probleme, die es aktuell noch gibt, lohnt es sich bei einem anstehenden Neukauf über ein Elektroauto nachzudenken. Ökologisch ist das unbestritten ein Vorteil. Der Strommix enthält immer mehr regenerativ erzeugte Energie, und der Überfall Russlands auf die Ukraine dürfte jedem gezeigt haben, wie erstrebenswert ein möglichst hohes Maß an Unabhängigkeit in dieser Hinsicht ist. Jede neue Photovoltaikanlage und jedes neu aufgestellte Windrad verschiebt den Strommix, es wird im Schnitt also weniger CO₂ je Kilowattstunde erzeugt. Elektroautos fahren also mit jedem Jahr etwas weniger umweltschädlich.

Bild 1 von 5 Sonderheft c't E-Autos (5 Bilder) Mit dem Umstieg auf die Elektromobilität ergeben sich zahlreiche neue Fragen. Was ist vor dem Kauf zu beachten? Welche Modelle passen in welches Profil? Was ist beim Laden zu beachten?



Wechsel lohnt auch ökonomisch

Nicht bewusst sein dürfte vielen Skeptikern, dass sich der Umstieg auch ökonomisch rentieren kann. Elektroautos sind teuer, die Hersteller nutzen die starke Nachfrage und das knappe Angebot für eine selbstbewusste Kalkulation. Doch die Folgekosten sind niedriger: Steuerfreiheit, THG-Quote und Werkstattkosten bedeuten zusammengenommen einen erheblichen Unterschied bei den Unterhaltskosten. Auch der Wertverlust, der am meisten unterschätzte Faktor für die laufenden Kosten eines Autos, liegt bei einem Elektroauto fast immer deutlich unter dem eines vergleichbaren Modells mit Verbrenner.

