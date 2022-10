Sonderheft c't Elektroautos: Geschickt konfigurieren und kaufen, klug laden

Es muss sich etwas ändern: Der Verkehrssektor trägt erheblich zum CO₂-Ausstoß bei. Zwar sind in den zurückliegenden Jahrzehnten die Autos potenziell immer sparsamer geworden, doch ihre Zahl steigt und auch die Ansprüche an Leistung und Größe nehmen zu. Damit wurden die Fortschritte bei den Motoren weitgehend kompensiert. Der Primärenergiebedarf ist zu hoch, und ein Auto mit Verbrenner lässt sich nur schwerlich dekarbonisieren. Beides löst ein Elektroauto auf einen Schlag dramatisch besser: Es benötigt drastisch weniger Energie, und diese lässt sich auch noch vergleichsweise simpel regenerativ erzeugen. Hinzu kommt, dass jeder Fortschritt bei den Energieversorgern sich auf die gesamte Flotte auswirkt.

Vereinfacht formuliert: Jede Photovoltaikanlage, die ans Netz geht, verschiebt den Strommix in Richtung "grün", und alle E-Autos fahren damit bilanziell weniger umweltschädlich. Es lohnt sich also ökologisch enorm, beim nächsten Kauf zu überlegen, ob ein Elektroauto ins eigene Profil passt. Was Sie vor dem Kauf bedenken sollten, welche E-Autos besonders interessant sind und wie man sie geschickt lädt, verrät unser Sonderheft c't E-Autos, das Sie auch digital im heise Shop erwerben können.

Vor dem Kauf

Für einige Menschen ist das seit vielen Jahren alles Alltag. Sie nutzen wie selbstverständlich die öffentliche Ladeinfrastruktur und kennen die Fallstricken im Angebot. Doch was nicht vergessen werden sollte: Die breite Masse beginnt erst, sich mit dem Elektroauto auseinanderzusetzen. Für sie stellen sich ganz neue Fragen, die über das hinausgehen, was einen vor dem Kauf eines Verbrenners beschäftigt. Deshalb haben wir unser Sonderheft in drei Kapitel aufgeteilt.

Im ersten geht es um grundsätzliche Fragen vor dem Kauf, denn bei aller Euphorie, die einen nach einer Probefahrt schon mal befallen kann, gibt es ein paar Dinge, die sich der Interessent vorab stellen sollte. Sicher wird das Budget fast immer gewisse Grenzen setzen, doch es lohnt sich auch, sich über das alltägliche Fahrprofil Gedanken zu machen. Wer nur auf Kurzstrecken unterwegs ist und daheim lädt, kann mit einer kleinen Batterie und gemächlichem Ladetempo durchaus zufrieden werden. Stehen regelmäßig Langstrecken auf dem Plan, haben Reichweite und Ladekurve einen ganz anderen Stellenwert.

Empfehlenswerte Modelle

Die Industrie bedient inzwischen verschiedene Klassen, wobei vorrangig noch immer die besonders zahlungskräftige Klientel versorgt wird. Günstige E-Autos sind rar, aber es gibt sie. Im Kapitel "Test" haben wir eine gewisse Bandbreite an Elektroautos zusammengetragen – in einem sich rasch erweiternden Markt natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür ist das Angebot mittlerweile zu breit.

Bild 1 von 5 Sonderheft c't E-Autos (5 Bilder) Mit dem Umstieg auf die Elektromobilität ergeben sich zahlreiche neue Fragen. Was ist vor dem Kauf zu beachten? Welche Modelle passen in welches Profil? Was ist beim Laden zu beachten?



Laden: Unabhängig von der Tankstelle

Im letzten Abschnitt beschäftigen wir uns mit der Technik. Der Elektromotor rückt dabei in den Hintergrund, denn im Zentrum des Wandels steht die Batterie. Hier fließt derzeit global reichlich Forschungsgeld, was vermuten lässt, dass es in den kommenden Jahren in diesem Bereich erhebliche Fortschritte geben wird. Für den Kunden ist indes wichtig, wie er den Speicher im Alltag idealerweise befüllt. Mit etwas Grundwissen und einigen Tricks gelingt das schneller, günstiger und schonender.

