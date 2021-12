Sonderheft c’t Hardware-Guide: Praxistipps zum Bau Ihres optimalen PC

Einen Desktop-PC selbst zusammenzustellen, hat mehrere Vorteile: Man muss nicht mit dem Vorlieb nehmen, was ein Hersteller ausgewählt hat und kann ihn besser an die eigenen Bedürfnisse anpassen. So lassen beispielsweise auch mehrere unterschiedliche Einsatzzwecke unter einen Hut bringen. Doch welche aktuelle Komponenten bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und arbeiten besonders effizient?

Bauvorschläge für Ryzen-Allrounder und Mini-PC

Diese und andere Fragen beantwortet das Sonderheft c’t Hardware-Guide. Auf 162 Seiten finden Sie zahlreiche Tests attraktiver Bauteile wie SSDs, Mainboards, Grafikkarten, Netzteile und CPU-Kühler. Wer nicht bei Null beginnen will, kann unsere PC-Bauvorschläge als Basis nehmen. Diese decken ein großes Spektrum vom sparsamen, günstigen Mini über einen effizienten Allrounder bis zur leistungsstarken High-End-Maschine ab.

Bild 1 von 6 c't Hardware-Guide (6 Bilder) Im c't-Hardwareguide finden Sie nicht nur die aktuellen c't-Bauvorschläge und Komponententests sondern auch Praxisanleitungen und Tipps zur Hardwareauswahl.



Aber auch fürs Aufrüsten sind die Hardware-Tests interessant, wenn Sie beispielsweise Ihren bestehenden Rechner für Windows 11 fit machen wollen. Wir erklären, welche Voraussetzungen das neue Betriebssystem von Microsoft verlangt und ob ein Upgrade möglich ist.

Über 50 Prozessoren im Test

Die große CPU-Kaufberatung vergleicht aktuelle Prozessoren von AMD und Intel und geht auf die Unterschiede der einzelnen Plattformen ein. Im direkten Duell treten Ryzen 5000 gegen Core i-11000 und Core i-12000 an. Zudem finden Sie im c’t Hardware-Guide Messwerte zu Leistung, Effizienz und Kosten von über 50 Prozessoren der letzten Jahre.

In der Kaufberatung zu Grafikkarten erfahren Gamer, welche davon für 3D-Spiele für die jeweilige Auflösung am besten geeignet ist. Weil leistungsstarke Grafikbeschleuniger derzeit teuer und schwer erhältlich sind, gehen wir auch darauf ein, in welchen Fällen die im Prozessor integrierte Grafikeinheit eine preiswerte und sparsame Alternative ist. Alle Artikel des c't Hardware-Guide stammen aus c't und wurden für das Sonderheft aktualisiert.

