Sonderheft c't Know-how: Mehr wissen, besser verstehen

Wie blickt man durch im USB-Bezeichnungs-Chaos? Wie nutzt man eigentlich Docker-Container? Und wie verkabelt man sein Heimnetz so, dass dort WLAN bestmöglich läuft? Alles keine neuen Schlagworte, da hat man sich doch schon öfter mit beschäftigt. Schaut man genauer hin, merkt man bei dem einen oder anderen Thema dann aber, dass man sich im Detail leider doch nicht so genau auskennt ...

Hintergründe und Zusammenhänge

Dieses c’t-Sonderheft will Sie mit einigen technischen Hintergründen und Zusammenhängen rund um Hardware, Software und Netzwerktechnik dabei unterstützen, Ihr Wissen aktuell zu halten und zu vertiefen. Zu den Themen, die wir in der letzten Zeit interessant und nützlich fanden, gehören nicht nur Antworten auf die oben genannten Fragen, sondern auch Wissenswertes rund um den Windows Explorer, die Windows-Registry und die verschiedenen Dateisysteme. c't Know-how erklärt, wie Flashspeicher funktionieren oder was Mikrocontroller von Mikroprozessoren unterscheidet und wie die Verbesserungen von Wi-Fi 6 wirken. Sie erhalten das nötige Grundwissen zur Heimnetzverkabelung, erfahren, wie Sie sich mit DNS-Verschlüsselung beim Surfen schützen und wie Sie vom Umzug auf gemietete Cloudserver wirklich profitieren.

Das Sonderheft c't Know-how erklärt technische Hintergründe und Zusammenhänge rund um Hardware, Software und Netzwerktechnik.

Mit unseren Antworten auf diese und andere Fragen können Sie nicht nur Ihr Wissen vertiefen, sondern auch manchen praktischen Problemen zielgerichteter auf den Grund gehen und sich so Ihren IT-Alltag erleichtern. Und vielleicht finden Sie, so wie wir, manche der Themen in diesem Heft auch deshalb spannend, weil Sie schon immer wissen wollten, was eigentlich dahintersteckt.

