Sonderheft c't Know-how jetzt im Handel

Was bringen Techniken wie Multigigabit-Ethernet und Wi-Fi 6? Wann lohnt sich eine Glasfaserinstallation tatsächlich? Wie kann man verschlüsselt surfen? Das Sonderheft c't Know-how geht auf diese und andere Fragen, die die Datenrate und die Sicherheit im Heim- und Firmennetz massiv beeinflussen können, ausführlich ein. Mit seinen Grundlagenartikeln und FAQs unterstützt es fundierte eigene Bewertungen und erklärt ganz konkret, worauf es bei Ausbau und Einrichtung des eigenen Netzes jeweils ankommt.

Sicherheit erhöhen

Ein großer Teil der elektronischen Kommunikation läuft nach wie vor über die von Haus aus ziemlich unsichere E-Mail. Die im Sonderheft erläuterten Grundregeln über die Protokolle, Spam und Spoofing helfen Admins, aber auch Nutzern, E-Mail-Protokolle wie SMTP und IMAP sinnvoll einzusetzen.

Oft sollen Dienste des eigenen Servers hinter dem heimischen Router aus dem Internet erreichbar sein, etwa der Kalender von Nextcloud oder die Weboberfläche der Smart-Home-Zentrale. c't Know-how erklärt, wie man solche eigenen Serverdienste einfach und sicher ins Internet bringt. In der Standardkonfiguration kommunizieren alle Netzwerkgeräte unverschlüsselt mit dem Domain Name System, sodass die eigenen Metadaten leicht abgegriffen werden können. Dagegen hilft eine moderne DNS-Verschlüsselung, die sich für viele Betriebssysteme nachrüsten lässt. Mit einer aktuellen Fritzbox lässt sich das komplette Netz in dieser Hinsicht sogar mit einem Schlag schützen.

