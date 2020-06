Sonderheft c't RASPI jetzt im heise shop erhältlich

Nach acht Jahren ist der Raspi erwachsen geworden. Aus dem kleinen und inspirierenden Bastelcomputer für Kinder ist heute ein universelles leistungsfähiges Werkzeug geworden. Was man mit dem Raspberry Pi an Projekten umsetzen kann und wo man am besten anfängt, zeigt das neue Sonderheft c’t Raspi.

Spionage aufdecken

Wer noch keinen Kontakt zum Raspi hatte, findet im Heft einen einfachen Einstieg, der zeigt was man tun muss, um die ersten Projekte umzusetzen. Das können Raspi-Klassiker wie der Mediaplayer Kodi sein, aber auch digitale Anzeigetafeln oder der c’t-Raspion. Letzterer hilft bei der Analyse von Datenpetzen, also solchen Geräten, die ungefragt „nach Hause telefonieren“. So weiß man, ob der Fernseher jeden Kanalwechsel an seinen Hersteller meldet oder was die Smart-Home-Geräte über den Hausstand verraten wollen.

Eigenen Server bauen

Auch als kleiner Server macht der Raspi eine gute Figur: Sei es als Netzwerkspeicher oder kleiner Webserver. Darüber hinaus kann er mittels Wireguard den eigenen Geräten per VPN schnell und zuverlässig den Weg ins Heimnetz ebnen. Wer komplexe Dienste auf dem Raspi starten möchte, findet im Sonderheft einen Einstieg in die Container-Orchestrierungslösung Kubernetes für den Raspi.

Gedruckt und digital

