Sonderheft c't Windows-Guide 2023 – jetzt vorbestellbar

Das beste Windows ist eins, das möglichst unauffällig läuft, und mit unauffällig meinen wir: ohne Update-Nervereien, ohne Boot- oder sonstige Probleme und so sicher, wie Windows im Idealfall sein kann.

Weil das nicht immer klappt, schadet es nicht, stets das c't-Notfall-Windows zur Hand zu haben. Im Sonderheft c't Windows-Guide 2023 lesen Sie ausführlich, wie Sie das Notfallsystem erstellen, bei Bedarf mit zusätzlichen Treibern erweitern und zum Lösen diverser Probleme einsetzen. Auch im Heft: Was die neue "Smart App Control" in Windows 11 kann und wie Sie mit Sandboxie Plus im Handumdrehen eine sichere Umgebung für einzelne Programme erzeugen. Außerdem Tipps für mehr Sicherheit mit Bordmitteln und für sinnvolle Update-Einstellungen.

c't Windows-Guide 2023



Mit dem Kauf vom Sonderheft c't Windows-Guide 2023 erhalten Sie einmalig den Zugang zu einem kompletten heise-Academy-Videokurs „Windows-Sicherheit – Der Praxiskurs“ für nur 9,90 Euro, statt 119 Euro. In 9 Kapiteln mit insgesamt 82 Video-Lektionen lernen Sie wie Sie mit den integrierten Funktionen der Pro- und Enterprise-Versionen private und Unternehmensnetzwerke schützen.

Das Sonderheft c't Windows-Guide 2023 gibt es sowohl auf Papier als auch in digitaler Form. Wer die Print-Ausgabe für 14,90 Euro bis einschließlich 28.03.2023 im heise shop bestellt, zahlt keine Versandkosten.

Die digitale Ausgabe erhalten Sie ab sofort für 12,99 Euro im heise shop als PDF; zudem ist das Sonderheft auch im EPUB Format im Apple Store erhältlich.

Ebenfalls im heise Shop finden Sie das gedruckte Heft und die digitale Ausgabe als Bundle für 19,90 Euro oder als Superbundle aus Heft + PDF + Buch "Sichere Windows-Infrastrukturen“ vom Rheinwerkverlag (im Wert von 69,90 Euro) für 84,80 € statt 97,79 €.

