Sonderheft c't @work: Fit für den neuen Arbeitsalltag

Unternehmen wollen zurück zur Vor-Corona-Normalität, doch die Pandemie hat die Arbeitswelt gehörig umgekrempelt: Home-/Hybrid-Office statt 9-to-5-Präsenz, Videokonferenz statt Weltreise, Stadtflucht statt Landflucht. Firmen und Mitarbeiter stehen nun vor der nächsten großen Herausforderung: Wie lässt sich ein gutes Arbeitsklima in verteilten Teams auf Dauer erhalten? Wie werden die notfallmäßig etablierten Arbeitsabläufe produktiver? Wie bringt man Leben in erlahmende Videokonferenzen?

Deshalb haben wir unser neues c't-Sonderheft c't @work vollgepackt mit nützlichen Praxis- und Produkt-Tipps rund ums Arbeiten ohne Stift, Papier und festen Arbeitsplatz.

Bild 1 von 6 Bilderstrecke Sonderheft c't @work (6 Bilder) Das c't-Sonderheft c't @work macht Sie fit für die Arbeit in und mit verteilten Teams: Hier finden Sie Tipps für anregende Videokonferenzen, geschmeidige Arbeitsabläufe und professionelle Dokumente.



Video-Meetings: mitmachen statt zuschauen

Mit Zoom-, Teams- und Big-Blue-Button-Videocalls haben sich Firmen und Schulen über das Gröbste hinweggerettet, doch Online-Sessions ermüden auf Dauer. Höchste Zeit also, den Notfallmodus zu verlassen und unsere agilen Videokonferenz-Methoden und -Tools auszuprobieren: virtuelle Whiteboards, unendlich erweiterbare Klebezettel-Pinnwände oder Abstimmungs-Tools, über die man rasch Stimmungsbilder generieren und anschließend diskutieren kann. Die bringen auf jeden Fall etwas Abwechslung in die immergleiche Galerie aus Kopf-Kacheln.

In den zugehörigen Tutorials lernen Sie gleich, mit wenig Aufwand kleine Umfragen, Erklärvideos für abwesende Kollegen oder (nur mit Windows-Bordmitteln) erklärende Screenshots anzufertigen. Und wer Vorträge oder ein Gespräch am Ende verschriftlichen will, muss nicht mehr tippen: In unserem Vergleichstest finden Sie zuverlässige Transkriptionsdienste, die Audio automatisch in Textform umwandeln.

Zusammenarbeit: Mehr als Teams

In vielen Unternehmen hat sich Teams als Plattform etabliert, dennoch lohnt sich ein Blick über den virtuellen Tellerrand. c't @work stellt Online-Interaktionsplattformen vor, mit denen sich virtuelle Meetings für große Gruppen organisieren lassen. Hier können Veranstalter Vortragssäle oder Partyräume für schnelle, ungezwungene Treffen einrichten.

Außerdem erwartet Sie Praxis zu Trello. Und wir geben Tipps rund um die Planung von Projekten und Events in Teams, das natürlich trotz der Blicke über den Tellerrand nicht fehlen darf.

Dokumente: Sicher und effizient arbeiten

Plattform hin, Teamwork her: Am Ende dreht sich alles um Dokumente und diesbezüglich bereitet vielen die Nutzung von Microsofts Cloud-Services heftige Bauchschmerzen. c't @work zeigt Wege zur DSGVO-konformen und sicheren Nutzung von Office 365. Außerdem finden Sie Wissenswertes rund um digitale Signaturen, Barrierefreiheit sowie vertiefende Office-Praxis dazu im Heft.

c't @work gibt es sowohl auf Papier als auch in digitaler Form. Wer die Print-Ausgabe für 14,90 Euro bis einschließlich 29.03.2022 im heise shop bestellt, zahlt keine Versandkosten.

Die digitale Ausgabe erhalten Sie ab sofort für 12,99 Euro im heise shop als PDF; außerdem ist das Sonderheft in unseren Android- und iOS-Apps sowie bei Amazon erhältlich.

Ebenfalls im heise shop finden Sie das gedruckte Heft und die digitale Ausgabe als Bundle für 19,90 Euro.

(atr)