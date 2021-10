Sonnenobservatorium schwebt über Göttingen

Ein fliegendes Labor, das die Sonne untersuchen soll, wollen Forscher am Donnerstag in Göttingen testen. Das Sonnenobservatorium heißt Sunrise III. Zusammen mit einem Heliumballon misst das Observatorium sieben Meter. Im Frühsommer soll es mehrere Tage in 35 Kilometern Höhe über dem Polarkreis schweben.

Bei dem für Donnerstag anberaumten sogenannten Hangtest prüfen die Forscher des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung unter anderem, ob sich Sunrise III automatisch zur Sonne ausrichtet. An Bord ist laut dem Institut das größte Sonnenteleskop, das je die Erde verlassen hat. Außerdem sind drei wissenschaftliche Instrumente installiert. Unter anderem soll das Observatorium künftig Aufnahmen des UV-Lichts der Sonne machen.

(ds)