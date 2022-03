"Sonnensystem Pluto": Mobiles Soundsystem mit Solarpanel

Ob Freiluftkino, Open-Air-Lesung oder Demo-Begleitung – die solarbetriebene Soundanlage "Sonnensystem" war in Braunschweig seit 2018 bereits zahlreich im Einsatz. Während der Pandemie hat das Team hinter der Anlage seine Kenntnisse zusammengetragen und eine neue Version zum Nachbauen entwickelt, das "Sonnensystem Pluto". Es kann auf einem Fahrrad transportiert und sogar während der Fahrt genutzt werden.

Das System besteht aus sechs Teilen, die modular erweitert werden können: zwei Topteile, zwei Subwoofer, ein Modul für Ton sowie ein Modul Strom und die Solarpanele. Eine 230-Volt-Steckdose im Strom-Modul ermöglicht den Anschluss von DJ-Controller, Keyboard oder Mischpult. Dank einem Lithium-Akku läuft die Anlage auch ohne Sonne noch 7 bis 12 Stunden, sodass nach Sonnenuntergang einfach weitergefeiert werden kann. Mit einem Lastenfahrrad oder zwei Fahrrad-Anhänger geht es dann zurück.

Bild 1 von 3 Sonnensystem Pluto (3 Bilder) Aufbau des Systems: Modul Strom (1), Solarpanele (2), Modul Ton mit integriertem 6-Kanal Mischpult (3), Subwoofer (4) und Topteile (5).



Modular und energieeffizient

Bei der Überarbeitung wurde darauf geachtet, die Anlage möglichst günstig, mit geringem Stromverbrauch und als modularen Aufbau zu optimieren. Zum Einsatz kommen standardisierte Bauteile wie Sechkantschrauben. Auch Werkzeuge sind nur wenige nötig: Akkuschrauber und einen Satz Sechskantschlüssel haben viele sogar zu Hause, nur Oberfräse und Exzenterschleifer sind seltener, aber in vielen Makerspaces zu finden. Die Verkabelung ist vor allem im Gleichstrom-Niedervoltbereich gehalten.

Trotzdem schlägt das gesamte System noch mit Kosten zwischen 3700 und 5000 Euro zu Buche, je nachdem, welche Komponenten als Lautsprecher und Solarpanelen genutzt werden. Verschiedene Vorschläge sowie einen Rechner gibt es auf der Webseite des Sonnensystem-Teams. Wer das Modell Pluto nachbauen möchte, bekommt die Anleitung von rund 220 Seiten als klimaneutral gedrucktes Buch zugeschickt. So will man mit Interessierten in Kontakt kommen und deren Feedback zur weiteren Überarbeitung nutzen.

(hch)