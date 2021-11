Sono Motors kann bei Börsengang rund 135 Millionen US-Dollar erlösen

Der Börsengang des Münchener Elektroauto-Startups Sono Motors am Mittwoch in New York war ein Erfolg. Bei einem Ausgabepreis von 15 US-Dollar pro Aktie stieg der Kurs nach Handelsbeginn auf mehr als das Doppelte und zwischenzeitlich fast 41 US-Dollar. Am zweiten Handelstag pendelte er sich bislang auf etwa 32 US-Dollar ein. Da das Unternehmen zehn Millionen Stammaktien platzierte, die 15 Prozent der Unternehmensanteile entsprechen, kommt Sono Motors auf einen Börsenwert von über zwei Milliarden US-Dollar.

Sono Motors kann damit voraussichtlich rund 135 Millionen US-Dollar erlösen, sagte Vorstandschef Laurin Hahn der dpa. Erst vor wenigen Tagen war mit Rivian ebenfalls ein Elektroauto-Startup erfolgreich an der US-Technologiebörse Nasdaq gestartet, hatte dort den größten Börsengang des Jahres hingelegt und sogar fast 12 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

Noch kein Auto ausgeliefert

Sono Motors will mit dem Sion ein Elektroauto auf den Markt bringen, auf dessen Karosserie Solarmodule angebracht sind. Die Solarintegration werde "der logische nächste Schritt für jedes Elektrofahrzeug" sein, ist man bei dem Unternehmen überzeugt. Für den Sion sind bis Ende September dieses Jahres 14.000 Reservierungen mit einer durchschnittlichen Anzahlung von 3300 US-Dollar eingegangen, diese können die Interessenten ohne Abschlag stornieren. Die Serienfertigung soll im März 2022 beginnen. Bei Reservierungen wird ein Verkaufspreis von 21.400 Euro garantiert, später soll das Fahrzeug 23.900 Euro kosten.

Genau wie Rivian hat Sono Motors zur Zeit des Börsengangs also noch kein Auto ausgeliefert. Das Startup erwartet deswegen auch weiterhin Verluste. Mindestens bis die Produktion hochgefahren und die Solartechnik monetarisiert wird, werde man auf externe Finanzierung angewiesen sein, hatte es vorher geheißen. Außerdem werde der Erfolg des Unternehmens im Wesentlichen von der Marktakzeptanz für den Sion abhängen, dem auf absehbare Zeit einzigen Produkt von Sono Motors.

(mho)