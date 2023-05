Sonos: Android verliert Möglichkeit, lokale Musik zu streamen

Sonos verabschiedet sich auch auf Android-Geräten von der lokalen Streaming-Musikwiedergabe. Auf dem Handy gespeicherte Musikdateien soll man ab dem 23. Mai nicht mehr über die Android-App an Sonos-Lautsprecher schicken können, teilte das Unternehmen auf seiner Support-Webseite mit.

Bislang war es möglich, über die Funktion "Auf diesem Gerät" lokal gespeicherte Audiodateien an Sonos-Lautsprecher zu streamen. Diese Funktion wird ab dem 23. Mai aus der Android-App entfernt. Aus der Anwendung für iOS hatte Sonos das Feature bereits 2019 gestrichen.

Sonos-Lautsprecher sind traditionell WLAN-Geräte: Musikwiedergabe läuft in aller Regel über Streaming, Bluetooth-Wiedergabe und Klinkenbuchsen haben nur ausgewählte Geräte. In seinem Support-Eintrag nennt Sonos zusätzliche Möglichkeiten, eigene Musikdateien wiederzugeben.

NAS oder Streaming-Dienst

Dazu zählt beispielsweise die Möglichkeit, eine NAS-Festplatte für Musikdateien zu verwenden. Eine Anleitung, wie man ein NAS für Sonos freischaltet, zeigt Sonos auf seiner Webseite. Eine weitere Möglichkeit: Diverse Musikstreamingdienste erlauben es, eigene lokale Musik hochzuladen. Diese Dateien kann man dann über die App auf Sonos-Systemen abspielen – möglich ist das laut Sonos etwa mit Apple Music, Youtube Music, Deezer oder Plex.

Die bevorstehende Änderung ist dem US-Technikmagazin The Verge aufgefallen. Im Sonos-Forum hatte ein Mitarbeiter des Audio-Unternehmens bereits am 4. Mai auf das Ende des lokalen Streamings auf Android-Geräten hingewiesen. "Mit der Veröffentlichung neuerer Versionen mobiler Betriebssysteme kann sich manchmal die Art und Weise ändern, wie Informationen zwischen Geräten ausgetauscht werden. Diese Funktion ist mit neueren Versionen des Android-Betriebssystems nicht mehr kompatibel", heißt es in dem Eintrag.

