Sonos Move-2-Lautsprecher im Anflug

Bereits in wenigen Wochen soll der nächste tragbare Lautsprecher von Sonos auf den Markt kommen. Das will das US-Technikportal The Verge exklusiv erfahren haben. Demnach ist der Release-Termin für den Move 2 für Ende September geplant.

Demnach wird das Gerät ein ähnliches Design wie das Modell der ersten Generation haben und mit knapp drei Kilogramm Gewicht immer noch recht schwer sein. Gegenüber dem Sonos Move der ersten Generation hätten sich Audioleistung, Akkulaufzeit, Anschlussmöglichkeiten, Ladestation und anderes erheblich verbessert, meldet The Verge und veröffentlicht sogar ein Foto des neuen Modells.

Zahlreiche Verbesserungen

"Die größte Neuerung für die Hörer ist, dass der Move 2 von der Mono-Wiedergabe zur echten Stereo-Wiedergabe wechselt, und zwar dank der beiden abgewinkelten Hochtöner, während der ursprüngliche Move nur einen hatte", so der auf Personal Audio und Heimkino spezialisierte Rezensent Chris Welch.

Die Akkulaufzeit verbessert sich demnach im Vergleich zum ursprünglichen Sonos Move deutlich. Das neue Modell ermögliche ununterbrochene Wiedergabe von bis zu 24 Stunden – bei der ersten Move-Generation waren es noch zehn Stunden. Der Akku wird wieder austauschbar sein, und der Move 2 wurde so konzipiert, dass er im Leerlauf weniger Energie verbraucht, was die Standby-Ausdauer verbessern soll. Der USB-C-Anschluss unterstützt Line-In-Audio und kann auch Handys aufladen.

Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet

Genau wie der Sonos Roam 3092300 wird der Move 2 in der Lage sein, Bluetooth-Audio über das restliche Sonos-System daheim wiederzugeben. Das Original war zu diesem praktischen Trick nicht in der Lage, da Bluetooth und Wi-Fi nicht gleichzeitig genutzt werden konnten, schreibt Welch. Da der Move 2 staub- und wasserdicht ist und wieder stoßdämpfende Materialien zum Schutz vor Stürzen und versehentlichen Erschütterungen verwendet, eignet er sich auch zum Einsatz außerhalb der eigenen vier Wände.

Hinzu kommen einige kleinere Details, die verbessert wurden. So verfügt die kabellose Ladestation über ein abnehmbares Netzteil im Vergleich zum kabelgebundenen Vorgänger. Der Lautsprecher unterstützt Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0, und hat einen neuen Schalter auf der Rückseite, um die Mikrofone von Sprachassistenten wie Amazon Alexa oder Sonos Voice Control zu deaktivieren.

Der Move 2 wird laut Bericht in drei Farben erhältlich sein: Schwarz, Weiß und in einer neuen olivfarbenen Variante. In den USA soll er 449 US-Dollar kosten. Eine Bestätigung seitens Sonos steht noch aus.

(akn)