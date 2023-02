Sonos: Neue Lautsprecher Era 100 und Era 300 angeblich mit Raumklang

Sonos will mit dem Era 100 und dem Era 300 neue High-End-Lautsprecher auf den Markt bringen. Das berichtet das US-Technikmagazin The Verge. Das Spitzenmodell Era 300 soll dabei mit dem Apple Homepod und anderen Topmodellen von Amazon und Google konkurrieren, heißt es in dem Bericht. Der Preispunkt könnte demnach bei etwa 300 Euro liegen.

Laut The Verge sind die neuen Lautsprecher auf Raumklang-Formate ausgelegt und können Dolby Atmos wiedergeben. Dafür sollen die Lautsprecher im Vergleich zu bisherigen Modellen ein neues Design bekommen und Ton nach vorne, nach hinten und nach oben abstrahlen. Bespielt werden kann der Lautsprecher laut dem Technikmagazin über USB-C und Wi-Fi – "möglicherweise" könnte auch Bluetooth geplant sein, heißt es. Bei den Sonos-Lautsprechern Era 100 und Era 300 soll es sich um die Modelle handeln, die in vorherigen Berichten noch als "Optimo" bezeichnet wurden.

Die neuen Sonos-Lautsprecher sollen mit Mikrofonen ausgestattet sein und können darüber Sprachbefehle für Alexa und den Google Assistant entgegennehmen. Die Lautsprecher sollen ihren Ton automatisch an die Raumgegebenheiten anpassen – bislang musste man das bei Sonos-Lautsprechern manuell mit einem Apple-Handy erledigen (Trueplay).

Bluetooth-Box und neue Produktkategorien

Dem Bericht zufolge arbeitet Sonos außerdem an einem neuen Move-Lautsprecher. Die zweite Generation der portablen Bluetooth-Box soll noch 2023 in den Handel kommen, weitere Details sind derzeit aber nicht bekannt.

Im vergangenen November hatte Sonos angekündigt, neue Produktkategorien erschließen zu wollen. "Wir investieren in Produkte, mit denen wir in vier neue Kategorien einsteigen können", sagte CEO Patrick Spence damals im Telefongespräch mit Investoren. Laut Spence soll eine dieser neuen Produktkategorien noch im laufenden Fiskaljahr 2023 angekündigt werden, also bis Ende September 2023. Es gilt als wahrscheinlich, dass es sich dabei um Kopfhörer handelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(dahe)