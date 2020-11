Sonos Radio: Premium-Abo mit Lossless-Audio für 8 Dollar im Monat

Sonos ergänzt seinen Radiodienst um ein Premium-Abo: Für 8 US-Dollar im Monat bekommen Abonnenten Zugriff auf exklusive Radiosender und können einige Radiostreams in Lossless-Qualität empfangen. Das Angebot ist derzeit nur in den USA und in Großbritannien erhältlich. Weitere Länder sollen folgen – ob und wann der Dienst in Deutschland angeboten wird, ist offen.

Regen zum Einschlafen

Zum Start von "Sonos Radio HD" steht ein von Dolly Parton kuratierter Sender exklusiv bereit. Außerdem umfasst das Abonnement auch Sender, die beim Einschlafen helfen sollen. Diese Sender spielen etwa weißes Rauschen oder Regengeräusche ab. Andere Sonos-Sender, die Gratis-Kunden mit Werbeeinblendungen zur Verfügung stehen, bekommen Abonnenten außerdem werbefrei.

In Deutschland ist Sonos Radio seit dem Sommer 2020 verfügbar, in Österreich und der Schweiz startet es in dieser Woche. Das Angebot umfasst über 60.000 einzelne Sender und stützt sich dabei auf Napster und TuneIn. Zusätzlich zu diesen Radiodiensten produziert Sonos auch eigene Inhalte. Dazu gehören Sender, die von prominenten Musikern wie beispielsweise Radiohead-Frontmann Thom Yorke kuratiert werden. Sonos Radio kann allerdings nur auf Sonos-Lautsprechern abgespielt werden und eignet sich damit nicht für unterwegs.

(dahe)