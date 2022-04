Sonos übernimmt das Audio-Startup Mayht

Sonos übernimmt Mayht, ein niederländisches Startup-Unternehmen, das einen neuen Ansatz für Audio-Wandler hat. Schallwandler sind das grundlegende Element in Lautsprechern zur Klangerzeugung. Mayht behauptet, diesen "Kern des Lautsprechertreibers" neu erfunden zu haben, um kompaktere und leichtere Lautsprecher zu ermöglichen, ohne Abstriche bei Klangqualität oder Bassleistung. Dieses Know-how lässt sich Sonos nun rund 100 Millionen US-Dollar kosten.

"Wir sind sehr aufgeregt und stolz darauf, Teil Sonos' zu werden", sagt Mattias Scheek, CEO von Mayht, in einer Sonos-Mitteilung, "Unser Traum war schon immer, einen neuen Standard in der Audiobranche zu setzen. Die Integration unserer Technik in Sonos-Produkte wird die Klangqualität weiter revolutionieren." Sonos-CEO Patrick Spence zeigt sich ebenfalls angetan: "Mayhts Durchbruch in der Schallwandlertechnik wird Sonos ermöglichen, einen weiteren Sprung in unserem Produktportfolio zu machen." Die Übernahme werde dem Unternehmen helfen, neue Gerätemodelle zu entwicklen.

Patentstreit mit Google

Laut Spence verschafft die Übernahme Sonos auch Zugang zu Immaterialgütern, die dem Unternehmen helfen werden, sich weiter von Konkurrenten zu unterscheiden. Das Unternehmen befindet sich in einem erbitterten Rechtsstreit mit Google über Lautsprecherpatente. Anfang des Jahres hat die US-Handelsbehörde ITC festgestellt, dass Googles smarte Lautsprecher fünf Sonos-Patente verletzen. Daraufhin reduzierte Google die Funktionalität einiger seiner Geräte, um ein Importverbot zu umgehen.

Sonos' Klage gegen Google wegen Patentverletzung bei Lautsprechern läuft bereits seit Anfang 2020 (Sonos v. Google US Bundesbezirksgericht für Zentralkalifornien Az. 2:20-cv-00169). Im Juni des Jahres konterte Google Sonos mit eigenen Vorwürfen (Google v. Sonos, US-Bundesbezirksgericht für Nordkalifornien, Az. 2:20-cv-03845). Drei Monate später reagierte Sonos mit einem weiteren Verfahren, diesmal in Texas (Sonos v. Google, US-Bundesbezirksgericht für Westtexas, Az. 6:20-cv-00881).

